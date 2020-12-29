Son Dakika | PSG'de Thomas Tuchel dönemi sona erdi!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain, Thomas Tuchel ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kapsamlı bir analizin ardından Alman çalıştırıcı ile yolların ayrılmasına karar verildiği kaydedildi.

İLK ADAY POCHETTINO

Fransız ekibinde Thomas Tuchel'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Mauricio Pochettino'nun oturması bekleniyor. İngiliz basını, Tottenham'ın eski teknik patronu olan Arjantinli çalıştırıcının koltuk için en ciddi aday olduğunu yazdı.

BAŞAKŞEHİR MAÇI SONU MU OLDU?

Alman teknik adam ve takımdaki tüm futbolcuların şaşkınlıkla karşıladığı kararın sebebinin Başakşehir maçı olduğu iddia edildi.

8 Aralık'ta oynanan PSG - Başakşehir maçı 4. hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı ifadesi sonrası yarıda kalmıştı.

İspanyol AS Gazetesi'nin haberine göre; Tuchel sahanın karışmasının ardından futbolcularının sahayı terk etme kararına tepki gösterdi. Futbolcularının soyunma odasına gitmelerine izin vermek istemeyen Alman teknik adam, sahada futbolcularına yaşananların komplo olduğuna yönelik bir konuşma yaptı.

Haberde Thomas Tuchel'in geçen yıldan bu yana sportif direktör Leonardo ile arasının bozuk olduğu ancak bu davranışının bardağı taşıran son damla olduğu belirtildi.

GULBRANDSEN'E 'OLAYA MÜDAHALE ETME' DEMİŞ

Tuchel'in maç içerisinde Başakşehir'in golcüsü Gulbrandsen'e "Eğer ırkçı ifadeyi duymadıysan olaya müdahale etme" dediği de vurgulandı. PSG - Başakşehir maçı bir sonraki gün kaldığı yerden oynanmış ve Fransız devi mücadeleyi 5-1 kazanmıştı.

AS'in Tuchel ve Gulbrandsen arasında geçtiğini iddia ettiği diyalog şöyle:



- Tuchel: Onu duydun mu?

- Gulbrandsen: Hayır onu duymadım ama...

- Tuchel: O zaman...

- Gulbrandsen: Ama o söyledi!

- Tuchel: Bilmiyorsun, çünkü duymadın.

TARİHİN EN BAŞARILI İSMİ

Thomas Tuchel'in, yüzde 75.6'lık galibiyet oranıyla Ligue 1 tarihinin en başarılı teknik direktörü olmasına karşın koltuğunu koruyamaması Fransa'da şaşkınlık yarattı.

Alman teknik adamın 2018'de PSG'nin başına geçtiği ve kulüple iki lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 6 kupa kazanmasına dikkat çekiliyor.







BU SEZON LİGDE SİYAH, AVRUPA'DA BEYAZ

Paris Saint Germain, Fransa Ligue 1'de geride kalan 17 haftada topladığı 35 puan ile lider Lyon ve ikinci Lille'in ardından üçüncü basamakta bulunuyor.



Başken temsilcisi, ligde beklentileri karşılayamamasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United, RB Leipzig ve Medipol Başakşehir'in bulunduğu zorlu gruptan 12 puanla lider olarak çıkmayı başarmıştı.

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