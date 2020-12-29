Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Dirar derken ters köşe...

Fenerbahçe, ara transfer döneminde iki takviye birden yapmayı planlıyor. Ancak sarı lacivertli takımın mevcut kadrosunda 14 olan yabancı bulunuyor ve kontenjan dolu.

Fenerbahçe kadrosunda yer alan 14 kişilik yabancı oyuncular arasında Nabil Dirar da yer bulunuyor. Bir süredir kadro dışı kalan Faslı yıldız ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İKİ YENİ TRANSFERDEN BİRİ...

Ancak Ocak ayında sarı lacivertli takımdan iki transfer beklendiği için eldeki yabancılardan biriyle daha yolların ayrılması gerektiği öne sürüldü.

Fanatik'te yer alan habere göre; su anda zayıf halka olarak, bekleneni veremeyen Mauricio Lemos ve Kemal Ademi görünüyor. İki oyuncudan birinin kiralık gönderilmesi gündemde.

NABIL DIRAR'IN YENİ TAKIMI NERESİ OLACAK?

Fenerbahçe'de yeni bir ayrılık daha ufukta gözükte.. Nabil Dirar'ın ocak ayındaki ara transfer döneminde Türkiye macerasına nokta koyması bekleniyor. Faslı futbolcu, 2008-2012 yılları arasında formasını giydiği Club Brugge ile prensip anlaşmasına vardı. Belçika ekibi, Sarı-Lacivertliler ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden almak istiyor.

Dirar, bu konuda Fenerbahçe ile bir görüşme yapıp bonservisini almaya çalışacak. Dirar'a bu konuda Fenerbahçe yönetiminin de kolaylık sağlaması bekleniyor. Sözleşmesindeki yaptırımı kabul etmeyen Faslı kanat oyuncusu kadro dışı bırakılmış ve takımdan ayrı çalışması istenmişti.

SAMATTA İÇİN AYRILIK İDDİASI

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Samatta, ligin geri kalan diliminde beklenen katkıyı sağlayamadı. Düşük performansına rağmen Tanzanyalı golcünün talipleri ise artıyor.

Gent formasıyla uzun yıllar Belçika Ligi'nde fırtına gibi esen 28 yaşındaki golcü için Club Brugge, tüm şartları zorluyor. Samatta'da ısrar eden Brugge'ün F.Bahçe'nin isteyeceği bonservisi ödemeye hazır olduğu belirtiliyor.

Ocak için Costa ile eski golcüsü Muriqi'yi listesinde bulunduran F.Bahçe, belirleyeceği bedelin ödenmesi halinde Samatta'nın satılmasına sıcak bakıyor. Sarı-lacivertlilerin kasasından Samatta'nın bonservisi için Aston Villa'ya 6 milyon euro ile sportif sonuçlara bağlı olarak ekstra 750 bin euro çıkacak.

Fenerbahçe Yönetimi'nin bu oyuncunun bonservisi konusunda karar vermesi bekleniyor.

KAVGA İDDİALARINA CEVAP

Fenerbahçe forması giyen Mauricio Lemos, takım arkadaşı Luiz Gustavo ile kavga ettiği yönündeki iddialara kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.

24 yaşındaki Uruguaylı savunmacı, Brezilyalı orta saha oyuncusuyla idmanda çekildiği bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı ve ülkelerinin bayraklarını koyarak dostluk mesajı verdi.

Mauricio Lemos'un söz konusu paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

NE OLMUŞTU?

Haber Global'de yorumculuk yapan Fenerbahçe'nin eski takım iletişim sorumlusu Fatih Demirkol'un iddiasına göre, Luiz Gustavo ve sarı-lacivertli takımdaki diğer futbolcular arasında tartışma yaşanmıştı.

Olayların fitilinin ise Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 4-3 yenildiği maçta ateşlendiği öne sürülmüştü. Kadıköy'deki dev derbide Luiz Gustavo bir pozisyonda hata yaptığını düşündüğü Lemos'a bağırdığı ve Brezilyalı orta sahanın bu reaksiyonunun ardından Lemos ve diğer futbolcuların, Gustavo'ya, "Neden bizi taraftarın önüne atıyorsun" diye tepki gösterdiği belirtilmişti.

"HİÇBİR ŞEYE KARIŞMIYORUM"

Sarı-lacivertli futbolcuların, Beşiktaş maçında bir pozisyonda Aboubakar'a gerekli müdahaleyi yapmadığı için Mauricio Lemos'a sert tepki gösteren Luiz Gustavo'yu bu konuda haklı bulmadıkları, Brezilyalı oyuncunun da buna karşılık "Tamam o zaman ben de bundan sonra hiçbir şeye karışmıyorum" dediği iddia edilmişti.

Denizlispor maçında cezalı olan Luiz Gustavo'nun cezasının bittiği Yeni Malatyaspor maçında ise sadece kendi görevini yaptığı ve takım arkadaşlarına hiç uyarıda bulunmadığı vurgulanmıştı.

DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü. Sabah antrenmanın ardından 25 yaşına giren Lemos'a sürpriz bir doğum günü partisi düzenlendi. Uruguaylı futbolcu, bu jestten dolayı takım arkadaşları ve teknik heyete teşekkür etti.

SAKATLARDAN GÜZEL HABER

Fenerbahçe'de tedavileri tamamlanan futbolcular takıma döndü. Mbwana Samatta, Enner Valencia, Mauricio Lemos ve Tolga Ciğerci, dün sabah yapılan antrenmanın tamamında yer aldı. Sarılacivertlilerin bir diğer sakat futbolcusu Diego Perotti ise idmanın ilk bölümünde takımla çalışıp ardından bireysel tedavi ve çalışmasını sürdürdü.

Arjantinli oyuncunun takıma dönüşünün kademeli olarak gerçekleşeceği ve Kasımpaşa maçının kadrosuna yer alacağı belirtildi. Sakat oyuncuların iyileşmesi üst üste gelen Kovid-19 vakaları ile sıkıntıya düşen Teknik direktör Ero Bulut'u bir nebze olsun rahattı. Öte yandan dün bir kez daha Samandıra'daki tüm personel ve futbolcular teste tabi tutuldu. Testlerde pozitif vakaya rastlanmadı.

OZAN TUFAN İÇİN KRİTİK GÜN

Fenerbahçe'de Başakşehir maçı öncesinde testi pozitif çıkan Ozan Tufan yarın teste girecek. Bu testte sonuç negatif çıkarsa perşembe gününden itibaren takımla çalışmalara başlayabilecek.

10 gündür takımdan uzak olan Ozan, fiziksel olarak hazır görülürse Kasımpaşa maç kadrosuna dahil edilecek. Sarı-lacivertlilerde testleri pozitif çıkan diğer üç futbolcu ise kesin olarak Kasımpaşa'ya karşı görev yapamayacak.

Söz konusu isimler, en erken 7 Ocak Perşembe günü oynanacak Alanyaspor mücadelesinde forma giyebilecek.

(Fanatik)

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