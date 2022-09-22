Son Dakika: Portekiz'den şaşırtan Jorge Jesus iddiası! Fenerbahçe'de işler iyi giderken...

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Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus hakkında ülkesinin basınından şaşırtan bir iddia geldi. Sarı lacivertli takımda oynattığı futbol ve rotasyon modeliyle otoritelerden tam not alan deneyimli teknik adam için ortaya atılan iddia Portekiz ve Türkiye'de gündem oldu.

68 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, sezon başında Fenerbahçe ile bir yıllık sözleşme imzalamıştı. Yabancı teknik adamların uzun soluklu sözleşmeler talep ettiği Süper Lig'de Jorge Jesus'un özellikle bir yıllık mukavele istemesi dikkat çekmişti.

Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe Muhabiri Süleyman Arat, o dönemki özel haberinde, söz konusu mukavelenin başarı odaklı olduğunu ve Portekizli teknik direktörün tazminatı önemsemediği için böyle bir karara imza attığını yazmıştı. Arat ayrıca, sportif başarı yakalanması halinde tarafların sözleşme uzatmaya hazır olduğunu ifade etmişti.

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PORTEKİZ'DEN ŞAŞIRTAN İDDİA

Fenerbahçe tarihinin en ofansif ve skorer sezon başlangıçlarından birine imza atan Jorge Jesus hakkında ülkesinden gelen son haber şaşkınlık yarattı.

Portekiz'in önde gelen gazetelerinden Record, sarı lacivertli takımda her şey yolunda gitmesine rağmen deneyimli çalıştırıcının Fenerbahçe'de mutlu olmadığını öne sürdü.

Söz konusu haberde ayrıca, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'den ayrılmayı düşündüğü ve bu doğrultuda yeni takım arayışlarına başlayarak Atletico Mineiro'ya yakınlığıyla bilinen isimlerle görüştüğü belirtildi.

ATLETICO MINEIRO DAHA ÖNCE DE İSTEMİŞTİ

Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye imza atmadan önce verdiği bir demeçte Atletico Mineiro'dan teklif aldığını ancak sarı lacivertli takım dışındaki bütün teklifleri basitçe reddederek Brezilya'da yalnızca Flamengo'yu çalıştırmak istediğini söylemişti.

Portekizli teknik adam, "Atletico Mineiro, Corinthians ve Fluminense'den teklif aldım. Fenerbahçe haricindeki teklifleri basit bir nedenden ötürü reddettim. Brezilya'da sadece Flamengo'yu çalıştırmak istiyorum. Benfica'dan Sporting'e geçtiğimde çektiğim acılar bana yetti." demişti.

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BİR GÜN ÖNCE YENİ SÖZLEŞME İDDİALARI ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe yönetiminin, takıma uzun süredir özlenen havayı getiren Jorge Jesus'la yeni sözleşme imzalamak üzere olduğu kaydedilmişti. Sarı lacivertli kulübün, hem performansı hem de saha kenarındaki duruşuyla büyük beğeni kazanan Portekizli çalıştırıcının sözleşmesini uzatmak için düğmeye bastığı ifade edilmişti.

Yönetimin, resmi girişimler için Kasım ayını beklediği, 2022 Dünya Kupası için liglere verilecek arada Portekizli teknik adamın menajerinin İstanbul'a davet edileceği öne sürülmüştü.

Fenerbahçe'ye imza atmadan önce bazı çekingeleri olan ve bu nedenle sözleşme süresini bir yılla kısıtlayan Jorge Jesus'un da burada çok mutlu olduğu ve yeni sözleşme teklifine olumlu bakabileceği ifade edilmişti. Başkan Ali Koç'un başarılı hoca ile sürekli görüşmeler yaptığı ve sürpriz bir gelişme olmazsa Aralık ayı başında yeni sözleşmenin imzalanabileceği bildirilmişti.

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JORGE JESUS FENERBAHÇESİ BU SEZON NE YAPTI?

Süper Lig'de ve Avrupa'da Jesus yönetiminde toplamda 14 maça çıkan Fenerbahçe bu karşılaşmalarda 8 galibiyet 4 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe bu maçlarda 35 gol attı kalesinde ise 13 gol gördü.

Süper Lig'de sadece Konyaspor'a mağlup olan Fenerbahçe, Avrupa'da ise Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev'e kendi sahasında 2-1 mağlup oldu.

GOL MAKİNESİ FENERBAHÇE REKOR KIRDI

Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde uzun yıllardır sergilediği performansların çok ilerisinde bir efor ortaya koyarken, attığı goller ile şimdiden Süper Lig'e damga vurdu. Opta'nın verilerine göre Bu sezon Süper Lig'de rakip filelere 20 gol gönderen Fenerbahçe, lig tarihinde ilk altı maçlık süreçler itibarıyla en fazla gol attığı sezona ulaştı.

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