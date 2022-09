Uçak kazasında ölen Emiliano Sala'nın son ses kaydı ortaya çıktı! BBC görüntüleri yayınladı...

Emiliano Sala, 2018/19 sezonunun devre arasında Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'tan o dönem İngiltere Premier Lig ekibi Cardiff City'ye transfer olmuştu. Kulüplerin anlaşması sonucu yeni takımına katılmak için Fransa'dan Galler'e gitmesi gereken Sala, menajerinin ayarladığı özel uçağa bindi. 21 Ocak günü, Sala'nın tek başına bindiği The Piper Malibu model uçak Manş Denizi'ne düşmüş ve Arjantinli futbolcu 28 yaşında hayatını kaybetmişti.

SALA'NIN NAAŞI BULUNDU, PİLOTUNKİ BULUNAMADI

Nantes - Cardif arasında uçan Emiliano Sala'nın uçağında pilot dışında mürettebar yoktu. Dünyayı yasa boğan kazadan 18 gün sonra Emiliano Sala'nın cansız bedenine ulaşıldı ancak pilot David Ibbotson'un bedeni bulunamadı.

BONSERVİS DAVASI CAS'LIK OLDU

Cardif City, Sala'nın ölümünün hemen sonrasında yaptığı açıklamada Nantes'a anlaşılan bonservis bedelinin verileceğini, Sala ile anlaşılan yıllık maaşın ise ailesine ödeneceğini duyurmuştu. Ancak golcü oyuncu boşluğunu Sala ile doldurmayı planlayan Galler ekibi, trajedik olayın ardından sezon snu küme düşmüş ve Premier Lig'in yüksek gelirinden mahrum kalmıştı.

Cardiff City daha sonra Sala'nın bonservisini ödemeyeceğini duyurdu. FIFA'nın ve FIFPro'nun yaptırım baskılarına rağmen kulüp geri adım atmadı. Konu şu anda Nantes - Cardiff City ve Sala'nın ailesi üçgeninde Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde(CAS) görüşülmeye devam ediyor.

KAZA DAVASINDA ORGANİZATÖR SUÇLU BULUNMUŞTU

Emiliano Sala'nın hayatını kaybettiği kazanın soruşturması ve devamındaki mahkemede hayatını kaybeden pilot David Ibbotson'un gece uçuş eğitimini tamamlamadığı ve uçağın ticari uçuşlar için gerekli lisansa sahip olmadığı ortaya çıkmıştı.

Uçuşu organize etmek için Sala'nın menajeri ve ekibinin ilk olarak 67 yaşındaki pilot David Henderson ile görüştüğü ancak Henderson'ın eşiyle Paris'te olması sebebiyle uçuşu gerçekleştiremediği belirtilmişti. Buna karşın uçuşu organize eden Henderson'ın görevlendirdiği Ibbotson'ın gece uçuş yapma ve ticari pilotluk lisansının bulunmamasına rağmen uçuşu gerçekleştirdiği kaydedilmişti. Henderson'ın Ibbotson'ı görevlendirirken 'Nantes'ta 3 gün geçirmek ister misin?' şeklinde soru sorduğu da kayıtlara yansımıştı.

Mahkeme sonucunda pilot ve uçuş organizatörü David Henderson 10'a 2 oy çokluğuyla suçlu bulunmuştu.

SON SES KAYITLARI YAYINLANDI



BBC, Sala'nın ve pilot Ibbotson'un uçaktaki son ses kayıtlarını yayınladı.

Kayıtta Sala'nın son konuşmasında şu ifadeler yer alıyor:



"Şu an parçalanıyor gibi görünen bir uçaktayım. Benden haber alamazsanız, birileri beni arar mı bilmiyorum, çünkü beni bulamazlar. Çok korkuyorum."

Uçağın pilotu David Ibbotson ise yaptığı telefon konuşmasında, "Tehlikeli bir havada onu getirmem için bana güvendiler. Normalde can yeleğim koltukların arasında olur ama yarın kesinlikle giyerek yola çıkacağım." şeklinde konuşuyor.

İşte BBC'nin paylaştığı video:

'I'm on a plane that looks like it's falling apart... I'm scared'



