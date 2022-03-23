Son Dakika: Portekiz'de Ronaldo ve Santos'un geleceği Türkiye maçına bağlı! Bir devir sona erebilir...

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2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Türkiye ile karşılaşacak olan Portekiz'in en büyük güvencesi, dünyaca ünlü süper yıldızı Cristiano Ronaldo olarak göze çarpıyor... Ancak finale millilerin çıkması, Portekiz'de bazı büyük değişikliklerin yaşanmasına neden olabilir...

Sezon başında transfer olduğu Manchester United'da beklenen performansı sergileyemeyen Ronaldo, takımının son olarak Şampiyonlar Ligi'nden de elenmesiyle hayal kırılığı yaratmıştı. 37 yaşına gelen süper yıldız, kısa vadedeki en önemli hedefini Dünya Kupası olarak belirlemişti.

RONALDO: DÜNYA KUPASI'NA GİDEMEMEK ÜZÜCÜ OLUR

Kurada Türkiye'yle eşleştikten sonra açıklamalarda bulunan Cristiano Ronaldo, "Dünya Kupası yolunda çok zorlu savaşlarımız olacak. Bu savaşların ilki Türkiye ile. Kazanabilirsek sonraki savaş İtalya ile. Mart ayına hazır girmemiz gerekiyor. Türkiye ile maçımız tam bir savaş olacak. Futbolseverler için izlemesi harika maçlar ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Dünya Kupası hedefine ulaşamamamız çok üzücü olur. Futbolda ve hayatta zor anlar olur ama önemli olan ayakta durmak, ayakta kalabilmek." diye konuşmuştu.

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24 Mart Perşembe günü oynanacak maç öncesi hazırlıklarını sürdüren Portekiz'de Cristiano Ronaldo, 5. kez Dünya Kupası'na gidebilmek için tüm konsantresini Türkiye maçına vermiş durumda...

"SAVAŞACAĞIZ! HAYDİ, YAPALIM ŞUNU..."

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan 37 yaşındaki hücum oyuncusu, "2022 Dünya Kupası'na tamamen odaklanın. Portekiz'i temsil etmekten her zaman olduğu gibi gurur duyuyorum. Yolun kolay olmayacağını biliyoruz, karşılaşacağımız ve bizimle aynı hedefleri paylaşan rakiplere karşı saygımız sonsuz... Ama birlikte Portekiz'i hak ettiği yere ulaştırmak için savaşacağız. Haydi, yapalım şunu!" ifadelerini kullandı.

BİR DEVİR, TÜRKİYE MAÇIYLA BİTEBİLİR...

Kariyerinin son dönemini yaşayan 37 yaşındaki süper yıldızın en büyük hedeflerinden biri, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası... Ancak İngiliz ve Portekiz basınına yansıyan haberlere göre Portekiz eğer Dünya Kupası'na gidemezse, Cristiano Ronaldo'nun milli takımı bırakacağı öne sürüldü. Portekiz Milli Takımı'yla son turnuvası olarak 2022 Dünya Kupası'nı gören Ronaldo'nun Türkiye'ye elenilmesi halinde, milli kariyerine nokta koyacağı ifade edildi.

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Maçtan önce verdiği röportajda Ronaldo'nun Dünya Kupası motivasyonunun üst düzeyde olduğuna vurgu yapan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, "Ronaldo ve Messi büyük oyuncular, saygı duyuyorum. Eğer Ronaldo'nun kariyeri bitecekse herkes ondan büyük bir final bekler. Bu da Dünya Kupası, Ronaldo bunun için her şeyi yapacaktır. Ama aynı zamanda baskı yaratacaktır. Biz onların motivasyonlarıyla çok ilgilenmiyoruz, planlarımız var. Bu maçı onlar için zorlaştıracağız." şeklinde konuşmuştu.

TEK AYRILAN RONALDO OLMAYACAK

Portekiz'in Türkiye'ye elenmesi, sadece Ronaldo'nun milli takım kariyerine nokta koymayacak... Takımı EURO 2016'da zafere taşıyan teknik direktör Fernando Santos'un da koltuğu sallanıyor. Türkiye'ye olası bir elenme durumunda Santos'la da yolların ayrılabileceği iddia edildi.

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JORGE JESUS'TAN AÇIK KAPI...

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Benfica'dan ayrıldıktan sonra Portekiz'da çalışmak istemediğini söyleyen teknik direktör Jorge Jesus milli takımla ilgili sorulan bir soruya, "Belki olabilir ama dünya üzerindeki çok az takımda bu görevi yapmak isterim" diyerek açık kapı bırakmıştı.

EFSANE İKİ İSİM: RONALDO & SANTOS

Avrupa'da en çok milli maça çıkan futbolcu unvanını elinde bulunduran 37 yaşındaki Cristiano Ronaldo, 115 golle de milli takımda en çok gol atan erkek futbolcu rekorunu da elinde bulunduruyor.

Portekiz Milli Takımı'yla 2016'da Avrupa şampiyonluğu ve 2019'da Uluslar Ligi şampiyonluğu yaşayan Fernando Santos ise, Portekiz'e futboldaki 2 kupayı da kazandıran teknik direktör olarak adını tarihe yazdırmayı başardı.