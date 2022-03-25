Portekiz 3-1 Türkiye (Maçın özeti)

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Portekiz ile Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında karşı karşıya geldi.

Porto Dragao Stadı'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kaybeden A Milli Takım'ın Dünya Kupası umutları sona erdi.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Otavio ile öne geçen Portekiz, 42. dakikada Jota ile farkı 2'ye çıkardı.

BURAK İLE UMUTLANDI

Milliler, 65. dakikada Burak Yılmaz'ın kaydettiği golle durumu 2-1 yaptı. Asisti yapan isim ise Cengiz Ünder oldu.

PENALTI KAÇTI

Burak Yılmaz, 85. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçerken topu üstten auta attı. Son sözü ise 90+4. dakikada Nunes söyledi.

Mücadeleyi kazanan Portekiz, play-off turunda finale yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

9’uncu dakikada Fernandes’in pasıyla sağ kanattan hareketlenen Dalot’un yerden ceza sahası içerisinde çıkardığı pasla buluşan Ronaldo’nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

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11’inci dakikada Fernandes’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas içinde Jota’nın müsait pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

15’inci dakikada Portekiz öne geçti. Ronaldo’nun pasıyla buluşan Jota, ceza sahası dışındaki Bernardo Silva’yı gördü. Bu oyuncunun bekletmeden sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’ın müdahalesinin ardından direkten döndü. Dönen topa hareketlenen Otavio’nun altıpas içerisinde yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’ın müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 1-0.

21’inci dakikada Danilo’nun yaptığı hatalı pas sonucu topla buluşan Cengiz’in ceza sahası yayı çizgisinin gerisinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Costa kurtardı.

22’nci dakikada Türkiye tehlikeli geldi. Cengiz’in arapasıyla ceza sahası içerisine hareketlenen Kerem, arka direkteki Berkan’ı gördü. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

27’nci dakikada Cengiz’in sağ kanattan ceza sahası içerisine çevirdiği topu Portekiz savunması uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası dışarısında topla buluşan Orkun’un rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı son anda kaleci Costa, uzanarak kornere çeldi.

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42’nci dakikada Portekiz farkı 2’ye çıkardı. Otavio’nun ceza sahası yayı önünden yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Jota’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

İlk yarı Portekiz’in 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

48’inci dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu Jota kaptı ve pasını Bernardo Silva’ya aktardı. Ceza sahası dışında topla buluşan Silva’nın vuruşunda Uğurcan uzanarak gole izin vermedi, dönen topu savunma uzaklaştırdı.

65’inci dakikada Berkan’dan aldığı pasla meşin yuvarlakla buluşan Burak Yılmaz, Cengiz ile verkaç yaparak ceza sahası içerisine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Burak, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

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75’inci dakikada Guerreiro’nun sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Otavio’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından dışarı gitti.

83’üncü dakikada Türkiye penaltı kazandı. Enes Ünal topu kontrol ettikten sonra Fonte’nin müdahalesiyle yerde kaldı. Pozisyonu devam ettiren hakem Siebert, VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

85’inci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Burak Yılmaz’ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

90+4’üncü dakikada Leao’nun pasıyla savunma arkasına hareketlenen Nunes’in kaleci ile karşı karşıya kaldıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-1.

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İLK 11'LER

Portekiz: Costa, Dalot, Danilo, Fonte, Guerreiro, Bruno Fernandes, Mourinho, Silva, Otavio, Jota, Ronaldo

Türkiye: Uğurcan, Merih, Çağlar, Ozan, Zeki, Orkun, Berkan, Hakan, Cengiz, Kerem, Burak.

Andre Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Diogo Jota (Liverpool FC), Gonçalo Guedes (Valência), Rafael Leao (AC Milan)