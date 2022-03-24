Son Dakika: Portekiz - Türkiye maçında Kuntz'un üçlü savunma ve Berkan kararı çok konuşuldu!

Haberin Devamı

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Portekiz'le oynadığı mücadeleye Berkan Kutlu'nun performansı damga vurmayı başardı.

Zorlu mücadelede Türk taraftarlar, Avrupa'nın dört bir yanından Portoya gelerek A Milli Takımı yalnız bırakmadı. Ay-yıldızlı taraftarlar, karşılaşma öncesi A Milli Takıma stat dışında ve karşılaşma sırasında büyük ilgi gösterdi ve yoğun destekte bulundu. Ayrıca birçok Türk taraftarın Portekiz tribünlerine de bilet aldığı gözlendi.

Öte yandan kritik mücadelede ay-yıldızlıları TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1inci Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Milli Takımdan Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve yönetim kurulu üyeleri de yalnız bırakmadı.

EV SAHİBİ EKİPTE 3 DEĞİŞİKLİK

Haberin Devamı

Portekiz’de orta saha Ruben Neves ve kaleci Anthony Lopes sakatlığı, stoper Pepe ise Covid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karoda yer alamadı. Vitinha, Jose Sa ve Tiago Djalo ise bu oyuncular yerine kadroya dahil edildi.

KUNTZ'DAN SÜRPRİZ 3'LÜ TERCİHİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, sürpriz bir karar alarak sahaya 3-4-3 formasyonuyla çıktı.

Kalede Uğurcan'a görev veren Alman teknik adam, 3'lü savunmada Ozan Kabak, Merih Demiral ve Çağlar Söyüncü'ye şans verdi. Orta 4'lüde Zeki Çelik, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu görev alırken, ileri 3'lüde Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu ve Burak Yılmaz forma giydi.

Mücadelenin ilk yarısı 2-0 Portekiz üstünlüğü ile sona ererken, millilerin etkisiz performansı Alman teknik adamın tercihinin eleştirilmesine neden oldu.

İşte Kuntz'la ilgili sosyal medyada yazılan yorumlardan bazıları;

BERKAN KUTLU'YA TEPKİLER BÜYÜK

Karşılaşmaya sol çizgide başlayan Berkan Kutlu, yaptığı hatalar ve gösterdiği kötü performansla taraftarların tepkisini çekti.

Haberin Devamı

Bu sezon hem milli takımda hem de Galatasaray'da toplam 44 maça çıkan ve ilk kez sol çizgide oynayan 23 yaşındaki futbolcu, savunmada yaptığı hatalarla eleştirilerin odak noktasında yer aldı.

Berkan Kutlu'yla ilgili yapılan bazı yorumlar;

STADYUMDA KOLTUKLARA BAYRAKLAR BIRAKILDI

Portekiz Futbol Federasyonu, karşılaşma öncesi stadyumdaki koltuklara Portekiz Bayrağı bıraktı. Portekizli taraftarlar, karşılaşmada hep birlikte bayraklarla takımlarına destek oldu.