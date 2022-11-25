Son Dakika: Portekiz - Gana maçında Inaki Williams'ın pozisyonu geceye damga vurdu! Ronaldo uyarmak istedi ama sesini duyuramadı...

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2022 Dünya Kupası H Grubu ilk hafta maçında Portekiz ile Gana kozlarını paylaştı. Mücadeleyi 3-2 kazanan Portekiz, turnuvaya galibiyetle başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi. Dakikalar 65'i gösterdiğinde ise sahneye Ronaldo çıktı ve penaltı golüyle takımını öne geçirdi. Gana, 73. dakikada Ayew ile yanıt verse de Portekiz, 78. dakikada Joao Felix ve 80. dakikada Leao iki gol bularak durumu 3-1 yaptı. Son sözü ise 89. dakikada Bukari söyleyerek skoru belirlemiş oldu.

Grubun ikinci haftasında Portekiz, Uruguay ile karşılaşacak. Gana ise Güney Kore ile kozlarını paylaşacak.

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RONALDO TARİHE GEÇTİ

Karşılaşmanın 65’inci dakikasında penaltıdan kaydettiği gol ile takımını 1-0 öne geçiren Cristiano Ronaldo, bir rekora daha imza attı.

Portekiz’le ilk olarak 2006 Dünya Kupası’nda sahneye çıkan Ronaldo; 2010, 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupalarında da rakip fileleri sarsarak 5 Dünya Kupası’nda gol atan ilk ve tek futbolcu olmayı başardı.

ÇOK KONUŞULAN FOTOĞRAF HAKKINDA YORUM

Ronaldo, klasikleşen sevincini yaptığı esnada Messi pankartının arkasında yer aldığı fotoğraf hakkında "Bu fotoğrafı gördüm. Çok güzel." yorumunu yaptı.

MİLLİ MARŞ SIRASINDA DUYGULANDI

Katar'da ilk kez sahneye çıkan ve zor dönemlerden geçen Cristiano Ronaldo, Gana maçı öncesi milli marş okunurken duygusal anlar yaşadı. Portekizli yıldızın seremoni sırasında gözlerinin dolduğu anlar ekranlara yansıdı ve bu görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

GANA CEPHESİNDEN PENALTI TEPKİSİ

Gana Teknik Direktörü Otto Addo, Portekiz'e 3-2 mağlup oldukları maçın ardından hakem kararlarına tepki gösterdi.

Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'e kazandırdığı penaltı hakkında yorum yapan Otto Addo, "Ronaldo'yu üst üste 5. Dünya Kupası'nda gol attığı için tebrik ederim. Hakemler ona özel bir hediye verdi. VAR'ın neden devreye girmediğini bilmiyorum, bunun benim için bir açıklaması yok" dedi.

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'DÜDÜKLER DAHA KOLAY ÇALINIYOR'

Gana'nın golcüsü Inaki Williams ise "Cristiano seviyesindeki bir oyuncu yere düşüyorsa, düdükler onun için daha kolay çalınıyor" şeklinde konuştu.

YEŞİL SAHALARDA ENDER GÖRÜLECEK ANLAR

Stadyum 974'te oynanan karşılaşmanın son bölümlerinde Gana'da Inaki Williams yeşil sahalarda ender görülecek bir pozisyona imza attı. Uzatma dakikalarının son anlarında Portekiz kalecisi Diogo Costa'nın arkasında kendini unutturan Ganalı futbolcu, başarılı eldivenin oyunu başlatmak için yapacağı uzun vuruş öncesinde topu ayağından açmasını fırsat bildi.

Bir anda hızlanarak Diogo Costa'nın önüne geçen Inaki Williams, topu kontrol edip gol vuruşu yapmak isterken ayağı kaydı. Dengesini kaybederek yere düşen Ganalı futbolcunun zaman kaybetmesiyle araya girme şansı yakalayan Portekiz savunması, gole izin vermedi.

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Görüntüler TRT Spor'dan alınmıştır...

RONALDO UYARMAYA ÇALIŞTI AMA SESİNİ DUYURAMADI

Bu anlarda Cristiano Ronaldo'nun yedek kulübesinde yaşadığı heyecan dikkat çekti. Portekizli futbolcu, Inaki Williams'ın Diogo Costa'nın arkasından yaptığı koşuyu fark ettikten sonra takım arkadaşını uyarmak istedi ancak sesini duyuramadı.

Skor 3-2 Gana aleyhine iken yararlanamadığı bu pozisyonla geceye damga vuran Inaki Williams, ağları sarması durumunda son saniyede skoru 3-3 yaparak Dünya Kupası'nın en çok konuşulan gollerinden birine imza atacaktı.

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