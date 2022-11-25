Suudi Arabistan ve Japonya mucizelerinin 4 sırrı!

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Kendisini ‘futbol dilencisi’ olarak tanımlayan Eduardo Galeano, ‘Gölgede ve güneşte futbol’ adlı kitabında, “Ben basit bir iyi futbol dilencisiyim. Elimde şapkam, dünyanın dört bir yanını geziyor ve stadyumlarda yalvarıyordum: Tanrı rızası için, güzel bir maç lütfen!” Katar’daki Dünya Kupası’nda oynanan futbol Galeano’yu mutlu eder miydi bilmiyorum. Ama Suudi Arabistan’ın, Arjantin’i, Japonya’nın, Almanya’yı yenmesi onu da çok şaşırtırdı. Tıpkı Galeona gibi ben de stadyum stadyum dolaşan bir ve “Allah rızası için iyi bir oyun” diyen bir futbol izleyicisiyim. Uzman değilim. Ve benim futbol aklım şu soruyu yanıtlama yetmiyor: Dünya futbolu Katar’da değişiyor mu? Suudi’ler, Japonlar futbol devlerini nasıl yeniyor? Lionel Messi nasıl bir baskı altında ve şimdi neler hissediyor?

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Bu soruların yanıtları, Türk futbolunun en kariyerli oyuncusu Arda Turan’da saklıydı. Neymar ile, Messi ile birlikte Barcelona’da oynamış, şampiyonluklar yaşamış bir efsane ile konuşmak harika olacaktı? Ben de onu yaptım...

Suudi Arabistan ve Japonya sürprizlerinin sırrı geçiş oyunu

- SORU: Nasıl oluyor da Suudi Arabistan, Arjantin’i, Japonya Almanya’yı yenebiliyor Arda. Benim anlayacağım şekilde madde madde açıklayabilir misin?

1- Dünya futbolunda, “Geçiş oyunu” dediğimiz bir gerçek var artık. Topa sahip olmaktan çok daha önemli hale geldi.

2- Buna paralel olarak, Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappe gibi oyuncular dışında tüm oyuncuların fiziksel kaliteleri birbirlerine çok yaklaştı. Çok isteyen, iyi olan, rakip kim olursa olsun öne geçiyor. Takım savunmaları da bu fiziksel kalite ile birlikte çok gelişti.

3- İlk golü atan takımlar için topun arkasına geçmek daha avantajlı hale geldi. Bununla birlikte, etkili duran top kullanma becerileri yükseldi.

4- Ve son olarak Katar’daki iklim ve maç saatleri favori takımları daha çok etkiledi.

Büyük takım hocalığı hem avantaj hem dezavantaj

- SORU: Anlatımlarından şu sonucu çıkardım; teknik adamların taktikleri, artık yıldız oyuncuları olan takımları da yeniyor. Teknik adamlar 2022 Dünya Kupası’nda daha öne geçti...

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Şöyle diyelim; iddiası olmayan takımlarda teknik direktörler, favori takımlarda da yıldız futbolcular öne çıkıyor. Büyük takım hocalığı avantaj gibi görünse de aynı zamanda büyük bir dezavantaj. Yıldızları takım savunmasına yönlendirmek, onları çok iyi kullanabilme becerileri vs vs. Büyük takım teknik direktörlerinin büyük oyuncuları birlikte oynatabilmesi lazım.

Dünya Kupası'nda da faul ve penaltılarda standart yok

- SORU: Katar’daki yayıncılık gerçekten harika. Hele hele ofsayt kararlarındaki görüntü mükemmel; tüm soru işaretlerini ortadan kaldırıyor. Ben bu teknolojinin Süper Lig’de uygulanmasını isterim. Sen ne dersin?

Elbette görsel açıdan çok keyifli. Ve olmalı da. Ben esas başka bir noktayı işaret edeceğim; adalet nasıl sağlanacaksa o teknoloji kullanılmalı. Ama Katar’da da gördük ki, faul ve penaltılarda standart olması gerekiyor. Ne yazık ki bir maçta çalınan penaltı, diğer maçta çalınmıyor.

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Biz orada olsaydık kupaya renk ve enerji katardık

- SORU: Bir an Türk Milli Takımı’nın da Katar’da olduğunu hayal etsek? Nasıl bir sonuç bizi beklerdi? Neler yapabilirdik?

Sabit 11’imizi ve oyun sistemimizi bilmiyorum. Çünkü önemli bir değişimden geçiyor A Milli Takım. Ama orada olsaydık, 2022 Dünya Kupası’na büyük bir enerji ve renk katacağımız bir gerçek.

Messi, takımına çok güvenmiyor

- SORU: Lionel Messi ile Barcelona’da birlikte oynadın, aynı soyunma odasını paylaştın. Arjantin halkının ondan beklentisi çok yüksek. Suudi Arabistan yenilgisi sonrası şu an hangi ruh halindedir?

Ülkesini çok seviyor. Ama son fırsat olması onu gerginliğe sürüklüyor. Açıkçası takımına da çok güvenmiyor gibi hissediyorum. Copa Amerika’yı kazanmalarını çok istemiştim. Orada topu Di Maria ve Messi’ye geçirerek (geçiş oyunu) kazanmışlardı. Leo her zaman Leo’dur. Onun takımı her zaman favoridir.

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Tüm insanlığı mutlu eden fotoğraf

- SORU: Messi ve Ronaldo’nun satranç oynadıkları fotoğrafı gördün mutlaka, ne diyorsun.

Bayıldım. Çok güzel bir fotoğraf. Birbirlerine yaklaşmaları, aynı karede olmaları çok güzel. Futbolun eğlenceli olduğunu gösteren, taraflı tarafsız bütün insanları çok mutlu etti. İki tarafı da tanıyan biri olarak berabere kalmaları da iyi olmuş.

Birinci favorim Brezilya

- SORU: Arda Turan’ın şampiyonluk favorisi hangi takım?

Önce Brezilya, sonra Fransa. Sürprizim de İspanya Milli Takımı. Luis Enrique gerçek bir taktik dehası. 2022 Dünya Kupası’nda oynayacakları maçların kaderlerini İspanya’nın atıp atamayacağı goller belirler...

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Katar saygıyı hak ediyor

- SORU: Katar’da Dünya Kupası düzenlenmesi çok eleştiri aldı? Sen nasıl buldun?

Statlar mükemmel. Zeminin rengi bile göz alıcı. Ve çok başarılılar. Bence Katar sonuna kadar saygıyı hak ediyor..