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Portekiz-Gana maçında Ronaldo duygusal anlar yaşadı! Bir rekor daha kırdı, ilk kez...

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#Ronaldo#Portekiz#Katar
Portekiz-Gana maçında Ronaldo duygusal anlar yaşadı Bir rekor daha kırdı, ilk kez...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 19:35

Cristiano Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nda sahneye çıktığı ilk maçta duygusal anlar yaşadı. Tecrübeli yıldızın, Portekiz Milli Marşı okunduğu sırada gözleri doldu. Portekizli futbolcu, Gana karşısında attığı golle de bir rekor daha kırdı.

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2022 Dünya Kupası'nda oynanan Portekiz-Gana maçında gözler Cristiano Ronaldo'nun üzerine çevrildi.

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RÖPORTAJI OLAY YARATMIŞTI

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a transfer olma sürecinden teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı krizlere, Wayne Rooney'nin hakkında yaptığı eleştirilerden Ralf Rangnick dönemine kadar her şey anlattığı röportajı olay olmuştu.

KULÜPSÜZ KALDI

Tüm dünyada ses getiren bu röportajın ardından Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıklamıştı.

SON KEZ DÜNYA KUPASI SAHNESİNDE

Sözleşmesinin bitimine 6 ay kala efsane olduğu kulübe veda etmek zorunda kalan Ronaldo, müzesindeki tek eksiği olan Dünya Kupası’nı almak için Katar’da son dansına çıktı.

Turnuva öncesi öncesi takım arkadaşları ile arasının bozuk olduğu haberleri Avrupa basınında yer alırken Ronaldo'nun nasıl bir tepki vereceği merak ediliyordu.

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MİLLİ MARŞ SIRASINDA DUYGULANDI

Katar'da ilk kez sahneye çıkan ve zor dönemlerden geçen Cristiano Ronaldo, Gana maçı öncesi milli marş okunurken duygusal anlar yaşadı.

Portekizli yıldızın seremoni sırasında gözlerinin dolduğu anlar ekranlara yansıdı ve bu görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.

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Portekiz-Gana maçında Ronaldo duygusal anlar yaşadı Bir rekor daha kırdı, ilk kez...

BİR REKOR DAHA KIRDI

Cristiano Ronaldo, mücadelenin 65. dakikasında penaltı golüyle takımını öne geçirirken bir rekor daha kırdı. Ronaldo, 5 Dünya Kupası'nda gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

DÜNYA KUPASI SONRASINDA YENİ TAKIMINA İMZA ATACAK

Portekiz Milli Takımı ile Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda olan Cristiano Ronaldo’nun önümüzdeki aylarda yeni takımına imza atması bekleniyor.

Öte yandan Cristiano Ronaldo, Katar'da devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası'nda kulüpsüz olan tek futbolcu konumunda.

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