Son Dakika: Paulo Fonseca'nın Fenerbahçe sözleri olay oldu! 2016 yılında...

Spor Arena Detay - Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı iddia edilen teknik direktör Paulo Fonseca'nın 2016 yılında Braga'nın başındayken Fenerbahçe eşleşmesi öncesinde sarı lacivertli takım hakkında söylediği övgü dolu sözler akıllara geldi.

Mart 2016'da UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Paulo Fonseca, bu eşleşmeyi değerlendirirken daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı aldığı sonuçları kriter olarak almayacağını söylemiş ve Fenerbahçe'nin dünya devi olduğunu ifade etmişti.

"FENERBAHÇE BİR DÜNYA DEVİ"

Karşılaşmanın oynandığı Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, Braga'nın daha önce Avrupa kupalarında Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı iyi sonuçlar aldığının hatırlatılması üzerine, "Daha önce Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı alınan sonuçları kriter olarak almıyorum. Önemli olan bizim alacağımız sonuçlardır. Ben ilk defa karşılaşıyorum. Fenerbahçe bir dünya devi, dünyaca tanınan çok fazla oyuncusu var" demişti.

Paulo Fonseca yönetimindeki Braga, Kadıköy'de oynanan ilk maçta sahadan 1-0 mağlup ayrılmasına rağmen rövanşta kendi sahasında 4-1 kazanmış ve temsilcimizi saf dışı bırakarak çeyrek finalde Shakhtar Donetsk'in rakibi olmuştu.