Son Dakika: Fenerbahçe'de yeni teknik direktör! İmza atacakken işler değişti, Paulo Fonseca...

Fenerbahçe’de yeniden başkanlığa seçilen Ali Koç, seçim öncesi yaptığı açıklamada yeni teknik direktörü Pazartesi duyuracaklarını belirtmiş, gün içinde herhangi bir hocanın ismi açıklanmayınca sarı lacivertli taraftarlar umutsuzluğa kapılmıştı ancak dün geç saatlerde Steven Caulker transferini açıklayan Fenerbahçe'de teknik direktör konusunda da hareketli saatler yaşanıyor.

Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından Portekiz ve Alman ekolünü tercih edeceklerini açıklayan Ali Koç'un kafasındaki isimler Lucien Favre, Marco Silva ve Fonseca idi. Bu isimlerle yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanmasının ardından alternatif adaylar ortaya çıkmıştı. Öyle ki Slaven Bilic ve Zlatko Dalic isimleri de Fenerbahçe için masadaydı.

BİLİC VE DALİC MASADAYDI

Bilic'in mevcut kulübü Beijing Guoan, sözleşme feshi için yaklaşık 4 milyon euroluk bir bedel talep edince Hırvat teknik adamın İstanbul'a geliş ihtimali ortadan kalktı. EURO 2020'ye veda eden Hırvatistan'ı çalıştıran Dalic ise Ali Koç'un özellikle geçen sezon çok istediği bir isimdi. Ancak Dalic'in EURO 2020 sürecinde yıpranacağını düşünen Fenerbahçe'de rota yeniden ilk adaylara çevrildi.

TOTTENHAM'LA ANLAŞTI, PÜRÜZ ÇIKTI

Premier Lig ekibi Tottenham, teknik direktörlük görevi için Portekizli teknik adam Paulo Fonseca ile ilk etapta anlaştı. Fakat Fonseca ile prensip anlaşmasına varılmasının ardından ilerleyen görüşmelerde maddi konularda sorun çıktı.





FENERBAHÇE FONSECA İLE EL SIKIŞTI İDDİASI

Bu gelişmenin ardından tekrar boşa çıkan Fonseca ile Fenerbahçe bir görüşme daha gerçekleştirdi ve Portekizli hoca ile anlaşma sağlandı.

Görüşmeleri büyük gizlilik içerisinde gerçekleştiren başkan Ali Koç'un Fonseca ile maddi şartlarda da anlaşma sağladığı iddia edildi.

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin Portekizli hocayı kısa süre içinde resmi olarak açıklaması bekleniyor. Kesin anlaşmanın sağlanması durumunda Fonseca 5 Temmuz'da Topuk Yaylası'ndaki kampa katılacak.

BRAGA VE SHAKHTAR DONETSK'TE PARLADI

SC Braga ve Shakhtar Donetsk performanslarıyla ön plana çıkan Paulo Fonseca, bu kulüplerde oynattığı futbol ve başarılarının ardından Serie A takımlarından Roma'nın başına geçti. Roma'da beklentileri karşılayamayan Fonseca'nın İtalya macerası kısa sürdü.

Basın toplantısına 'Zorro' kıyafeti ile çıkmıştı

2017 / 18 sezonunda Shakhtar Donetsk, sahasında ağırladığı Manchester City'i 2-1 mağlup ederek, en zor gruplardan biri olarak nitelendirilen F Grubu'ndan ikinci sırada çıkmayı başarmış, Portekizli Teknik Direktörü Paulo Fonseca, son 16 turu biletini cebine koymadan önce "Manchester City ve Napoli'nin yer aldığı gruptan çıkmayı başarırsak Zorro kıyafeti giyeceğim" sözlerini sarf etmişti. City galibiyeti sonrası Fonseca sözünü tuttu ve basın toplantısının renkli anlara sahne olmasını sağladı. Fonseca, "Bu kariyerimin en keyifli basın toplantısı" ifadelerini kullandı. Paulo Fonseca'nın bu hareketi gündem olmuştu.