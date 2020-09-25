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Haber Giriş: 25.09.2020 - 15:38 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Papiss Cisse Fenerbahçe'yi takip etti

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Son Dakika | Papiss Cisse Fenerbahçe'yi takip etti
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Forvete Samatta'yı alan ve bir golcü daha almayı planlayan Fenerbahçe için sürpriz bir gelişme yaşandı, Alanyaspor'un Senegalli golcüsü Papiss Cisse, Instagram'dan Sarı-lacivertli kulübü takibe aldı.

Alanyaspor'un 35 yaşındaki golcüsü Papiss Cisse, Instagram'dan Fenerbahçe'yi takip etti. 

Samatta'nın yanı sıra Ze Luis, Gameiro gibi isimleri de gündeminde tutan Fenerbahçe'nin Papiss Cisse'yi de Erol Bulut'un isteğiyle listede tuttuğu biliniyor.

Senegalli golcünün ismi Beşiktaş ile de anılmış, Cisse o dönem Beşiktaş'ı da Instagram'da takip etmişti.

Son Dakika | Papiss Cisse Fenerbahçeyi takip etti

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