Son Dakika | Papiss Cisse Fenerbahçe'yi takip etti

Alanyaspor'un 35 yaşındaki golcüsü Papiss Cisse, Instagram'dan Fenerbahçe'yi takip etti.

Samatta'nın yanı sıra Ze Luis, Gameiro gibi isimleri de gündeminde tutan Fenerbahçe'nin Papiss Cisse'yi de Erol Bulut'un isteğiyle listede tuttuğu biliniyor.

Senegalli golcünün ismi Beşiktaş ile de anılmış, Cisse o dönem Beşiktaş'ı da Instagram'da takip etmişti.

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