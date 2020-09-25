MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe'nin son umudu Papiss Cisse!
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'nin son umudu Papiss Cisse!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 25.09.2020 - 09:45 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'nin son umudu Papiss Cisse!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Fenerbahçe'nin son umudu Papiss Cisse!
Abone Olgoogle-news

Hücuma Ze Luis başta olmak üzere yeni takviyeler yapmayı planlayan Sarı-Lacivertli ekip, bonservisi elinde olan Papiss Cisse'yi de alternatifler arasında tutuyor.

Valencia'dan Kevin Gameiro, Watford'dan Troy Deeney ve Udinese'den Stefano Okaka ile de temaslarını sürdüren Fenerbahçe, her ihtimale karşı bonservisi elinde olan Papiss Cisse'yi de listede tutuyor.

Erol Bulut eski öğrencisi için olumlu rapor verse de yine gündemdeki diğer isimlerin daha öncelikli olmasını istedi.

Henüz herhangi bir kulüple anlaşamayan Cisse'nin de Sarı-Lacivertliler'den haber beklediği öğrenildi. (Fanatik)

 

Son Dakika | Fenerbahçenin son umudu Papiss Cisse

Kaybeden tüm kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle