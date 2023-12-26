Son dakika: Panathinaikos, Fatih Terim'i resmen açıkladı!

Haberin Devamı

Yunanistan Ligi ekiplerinden Panathinaikos, teknik direktörlük görevine Fatih Terim’in getirildiğini açıkladı.



Panathinaikos’ta teknik direktör Ivan Jovanovic ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen isim belli oldu. Yunan ekibi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada teknik direktör Fatih Terim ile anlaşma sağladığını duyurdu. Yapılan açıklamada sözleşme süresiyle ilgili bir bilgi verilmezken, tecrübeli teknik adamın kariyerinden ve kazandığı başarılardan bahsedildi.



Fatih Terim son olarak Aralık 2017-Ocak 2022 yılları arasında Galatasaray’ı çalıştırmıştı.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Fatih Terim'in, çarşamba günü Atina'ya giderek kendini Panathinaikos'un hocası yapacak 1.5 yıllık resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

ZİRVENİN 1 PUAN GERİSİNDE

Haberin Devamı

2010'dan beri Yunanistan'da şampiyonluk ipini göğüsleyemeyen Panathinaikos, 15 haftası geride kalan Yunanistan Ligi'nde zirvedeki PAOK'un 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

PANATHINAIKOS'UN FİKSTÜRÜ ZORLU

Şu an arada olan Yunanistan Ligi'nde Panathinaikos, 3 Ocak PAS Giannina maçıyla geri dönecek. Ardından Panetolikos, 10 Ocak Yunanistan Kupası'nda Olympiakos, 14 Ocak'ta AEK, 17 Ocak'ta bir kez daha Olympiakos ve ardından 20 Ocak'ta PAOK, 27'sinde ise bir kez daha Olympiakos ile karşılaşacak.

KARİYERİNDEKİ 5. TAKIM

Panathinaikos'a imza atan Fatih Terim kariyerindeki beşinci farklı takımın başına geçmiş oldu.

Galatasaray ile 1996 - 2000 yılları arasında 4 lig şampiyonluğu ve 1 UEFA Kupası kazandıktan sonra Fiorentina'ya giden Terim, bir sonraki sezon da Milan'ı çalıştırdı.

O tarihten sonra Milli Takım ve Galatasaray'da görev alan deneyimli teknik adam, 10 Ocak 2022'den beri kulüp çalıştırmıyordu.

ERGİN ATAMAN İLE AYNI TAKIMA...

Ergin Ataman ile Fatih Terim, aynı Avrupa takımını çalıştırarak tarihe geçti.

16 KUPASI VAR

Kariyeri boyunca 16 kupa kazanan Terim; 1 UEFA Kupası, 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 4 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

FATİH TERİM'İN GÖREV YAPTIĞI TAKIMLAR

Teknik direktörlüğe 1987 yılında Ankaragücü ile başlayan Fatih Terim, 1989 yılında Göztepe'nin başına geçti. Daha sonra sırasıyla 1990 yılında hem U21 takımının teknik direktörlüğünü hem de A Milli Takım'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Terim, 27 Ekim 1996'da A Milli Takım'ın teknik direktörlüğünü üstlendi.

Haberin Devamı

Ay-Yıldızlılar'da 3 yıl görev yaptıktan sonra 1 Temmuz 1996'da Galatasaray'ın başına geçen Terim, 4 sene üst üste şampiyonluk yaşadı. Fatih Terim, 1 Temmuz 2000 tarihinde ise ilk kez yurtdışına çıktı ve Fiorentina ile sözleşme imzaladı.

Fiorentina'nın başında 28 maça çıkan Terim, 25 Şubat 2001'de görevinden ayrıldı. Sonrasında ise 2001/02 sezonunun başında Milan ile anlaşan tecrübeli teknik direktör, 2.08'lik puan ortalaması yakalamasına rağmen 5 Kasım 2001'de İtalyan devinden ayrıldı.

2002/03 sezonunun başında yeniden Galatasaray'a gelen Fatih Terim, 24 Mart 2004'te takımdan ayrıldı ve 17 Ağustos 2005 tarihinde A Milli Takım ile anlaştı.

20 Ekim 2009'da kırmızı - beyazlı ekiple yollarını ayıran Terim, 14 Temmuz 2011'de Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Sarı - kırmızılılarda geçirdiği 2 sezonun ardından yeniden bir ayrılık yaşayan Fatih Terim, 22 Ağustos 2013 tarihinde bir kez daha A Milli Takım'ın başına geçti. 4 yıl boyunca görevini sürdüren Fatih Terim, son olarak 22 Aralık 2017'de tekrar Galatasaray ile anlaşmıştı. 'İmparator' lakaplı hoca, 10 Ocak 2022'de Burak Elmas yönetimiyle yaşadığı anlaşmazlığın ardından görevinden ayrılmıştı.