Yunan basını, Panathinaikos'un kararıyla şaşkına döndü! 'Noel bombası: Fatih Terim!'

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Son olarak Galatasaray'da görev yapan ve 20 Ocak 2022 tarihinde görevinden ayrılan Fatih Terim, bir süredir herhangi bir takımı çalıştırmamıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile prensip anlaşmasına vardı. Kısa süre içinde Atina'ya gidecek olan Terim'in resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Panathinaikos'un mevcut teknik direktör Ivan Jovanovic ile yollarını ayırarak Terim ile anlaşmaya varmış olması ise Yunan basınında şaşkınlıkla karşılandı.

Ülkenin önde gelen gazeteleri, Fatih Terim'in Panathinaikos'un başına geçecek olmasına geniş yer ayırdı.

İşte öne çıkan haberler;

"CİDDİ BİR DURUM YOKTU AMA..."





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Kathimerini: "Panathinaikos'un Rennes, Aris, Atromitos ve Maccabi Haifa'ya karşı yenilmesine rağmen ufukta teknik direktör değişikliğini gerektirecek düzeyde ciddi bir durum yoktu. Kulüp ve Jovanovic arasında bazı konu ve durumlara ilişkin görüş ayrılıkları olduğu öğrenildi."

"FIRTINA GİBİ"





Ta Nea: "Panathinaikos'ta fırtına gibi gelişme: Jovanovic gitti, Fatih Terim görevi hemen devraldı!"

"Panathinaikos, komşu ülke Türkiye'den gelen haberlere henüz bir cevap vermedi. Bu da yaşananların doğru olduğunu gösteren bir durum."

"PANA'YI DEVRALDI"





EFSYN: "Fatih Terim, Panathinaikos'u devraldı!"

"NOEL BOMBASI: TERİM"





ERT: "Panathinaikos kulübesinde Noel bombası: Efsanevi Türk teknik direktör Fatih Terim, Ivan Jovanovic'ten görevi devralmak üzere Atina'ya gelecek!"