Acun Ilıcalı'dan Fatih Terim hamlesi! Hemen harekete geçti

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Yunanistan Süper Ligi'nde ikinci sırada yer alan ve şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Panathinaikos, Fatih Terim ile anlaştı.
Deneyimli çalıştırıcının yarın Yunanistan'a giderek sözleşme imzalaması beklenirken Acun Ilıcalı'dan Terim hamlesi geldi.
Gazetta GR'nin haberine göre, TV8.5'un sahibi Acun Ilıcalı, Fatih Terim'in çalıştıracağı Panathinaikos'un maçlarını kanalda yayınlatmak için harekete geçti.
Anlaşma sağlanırsa Terim yönetimindeki Panathinaikos'un maçları TV8.5'ta yayınlanacak.
Yunanistan Süper Ligi'nin maçlarını Türkiye'de yayınlayan bir mecra yok.