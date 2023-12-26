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Acun Ilıcalı'dan Fatih Terim hamlesi! Hemen harekete geçti

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#Futbol#Fatih Terim#Acun Ilıcalı
Acun Ilıcalıdan Fatih Terim hamlesi Hemen harekete geçti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2023 20:28

Yunan kulübü Panathinaikos ile anlaşma sağlayan Fatih Terim, kısa sürede Atina'ya giderek resmi sözleşmeye imza atacak. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Fatih Terim'in Pana ile anlaşmasının ardından harekete geçti.

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Yunanistan Süper Ligi'nde ikinci sırada yer alan ve şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Panathinaikos, Fatih Terim ile anlaştı.

Deneyimli çalıştırıcının yarın Yunanistan'a giderek sözleşme imzalaması beklenirken Acun Ilıcalı'dan Terim hamlesi geldi.

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Gazetta GR'nin haberine göre, TV8.5'un sahibi Acun Ilıcalı, Fatih Terim'in çalıştıracağı Panathinaikos'un maçlarını kanalda yayınlatmak için harekete geçti.

Anlaşma sağlanırsa Terim yönetimindeki Panathinaikos'un maçları TV8.5'ta yayınlanacak.

Yunanistan Süper Ligi'nin maçlarını Türkiye'de yayınlayan bir mecra yok.

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#Futbol#Fatih Terim#Acun Ilıcalı

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