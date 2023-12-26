Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel istifa mı etti? Kulüpten resmi açıklama geldi: 'Söz konusu değil!'

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Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş'ı konuk etmiş ve sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı. Son 9 maçta 1 galibiyeti bulunan Hatay ekibinde teknik direktör Volkan Demirel'in istifa ettiği öne sürülmüştü.

Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz, Teknik Direktör Volkan Demirel'in istifa ettiğine dair çıkan haberleri yalanladı.

"SÖZ KONUSU BİLE DEĞİL"





Demirel istifa etse dahi kabul etmeyeceklerini söyleyen Toksöz, "Zaman zaman kendisi bize yorulduğunu söylüyor. Ama istifa söz konusu değil. Bize herhangi bir şey söylemedi ve istifaya dair de bir şey gelmedi. Zaten gelse de kabul etmeyeceğiz. Hocamızın yaptıklarını asla unutmayacağız. Hatayspor'un sahaya çıkması bile çok büyük başarıdır. Bizim gündemimizde hocamızla yolları ayırma gibi durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

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Hatayspor, Trendyol Süper Lig'de oynadığı 17 maçta 4 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet sonucu topladığı 19 puanla 13. sırada yer alıyor.

VOLKAN DEMİREL NE DEMİŞTİ?





Beşiktaş mağlubiyetinin ardından basın toplantısında konuşan Hatayaspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Mağlubiyetin tüm sorumlusu benim. İçeride oynadığımız bir Kayserispor maçı, bir de bu maçta çok kötü oynadık. Bunun sorumlusu benim. İçimden çok söylemek şey geliyor. Bu takımı kuran benim. Fazla da bir şey yok benim adıma. Aslında konuşmak istiyorum ama... Beşiktaş'ı da tebrik ederim. Bu ülkenin önemli takımlarından biri, her zaman saygı duyulmalı. Büyük takım olmak başka bir şey. Çok saygı duymamız gerektiğini söyledim. Belki çıkacakları tatil... Maçta konsantrasyon eksiği yarattı. Bu takımda her şeyi yapan, bu oyuncuları getiren benim. Söyleyecek çok şey var ama söyleyemiyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde söyleyebilirim. Düşüneceğim, konuşacağım, bakacağız. Oyuncularla konuşacağız, neyi daha iyi yapıyoruz, neyi yapamıyoruz bakacağız. Bütün suç benimdir. Dediğim gibi bakacağız." ifadelerini kullanmıştı.