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Son Dakika: Ozan Tufan'dan Ali Koç'a kadro dışı sitemi! "Aradığımda açmadılar, geri dönmediler! Kurunun yanında ben de yandım"

#Ozan Tufan#Fenerbahçe#Ali Koç
Son Dakika: Ozan Tufandan Ali Koça kadro dışı sitemi Aradığımda açmadılar, geri dönmediler Kurunun yanında ben de yandım

Fenerbahçe'de olaylı şekilde kadro dışı kaldıktan sonra Hull City'e transfer olan Ozan Tufan, sarı lacivertli takımdan ayrılık sürecini ilk kez anlattı ve sitem dolu ifadeler kullandı.

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin Fenerbahçe'den yeni transferi Ozan Tufan, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

27 yaşındaki futbolcu, "Acun Ilıcalı'nın hayallerini, benimle birlikte yaşamak istemesinden çok etkilendim" dedi. Milli oyuncu ayrıca Fenerbahçe'de kadro dışı kalma ve ayrılma sürecini de ilk kez detaylarıyla sitem dolu şekilde anlattı.

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OZAN TUFAN'IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE

Acun Ilıcalı'nın aramasıyla başladı. Başkan Ali Koç'la telefon görüşmesi yapacağını ve daha sonra yüz yüze görüşerek beni isteyeceğini söyledi. "Müsaaden var mı" dedi, "Tabi ki ağabey" dedim. Ama ilk olarak benim kulüple görüşmem gerektiğini söyledim. Kulübü aradığımda kimse dönüş sağlamadı. Ben de "top sende Acun ağabey" dedim. Başkanla kendi aralarında konuştular, hallettiler.

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"6 AY İLETİŞİM KURAMADIK"

Mesut ağabey ile bir kadro dışı durumumuz oldu. O sebeple kimseyle 6 ay iletişim kuramadık. Ne başkan, ne yönetici... Ben başkanı şahıs telefonundan aradığımda da hiçbir şekilde iletişimimiz olmadı. Kalmam gerekiyor diyorum, hiçbir geri dönüş olmuyor. Gitmem gerekiyor diyorum yine hiçbir geri dönüş olmuyor. Menajerlerim aracılığıyla da görüşmediler.

"KURUNUN YANINDA BEN DE YANDIM"

Neden kadro dışı kaldım inanın bana ben de bilmiyorum. Konya maçı olması lazım. Mesut ağabey ile İsmail Hoca arasında her soyunma odasında olabilecek normal bir diyalog yaşandı. Orada kapatılması gerekiyordu, kapatılmadı. Hemen başkana taşındı. Mesut ağabey gözyaşı döktüğü için yanında olmak istedim. Kurunun yanında ben de yandım. Benim de rahatsızlık verdiğimi söylediler. Yönetici arkadaşlar ve futbolcu arkadaşlarım böyle bir şey olmadığını doğruladılar ancak fatura yine Türk futbolcu olarak Ozan'a kesildi. Şu an gülüyorum ama gerçekten çok üzgünüm.

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#Ozan Tufan#Fenerbahçe#Ali Koç

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