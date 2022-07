Haberin Devamı

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de başkan Acun Ilıcalı, teknik direktör Şota Arveladze ve yeni transfer Ozan Tufan, Fenerbahçe ile oynayacakları hazırlık maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Bundan bir yıl önce bir hayalle yola çıktım. Hayalim 6 ay sonra gerçek oldu. İlk adımı attığım bu futbol dünyasında maceramız gerçekleşti ve Ocak ayı itibarıyla Hull City'nin sahibi oldum. Bu yolda yürürken kafamda tek bir şey vardı ve hala o var, başarı, başarı, başarı...

Biz Acun Medya olarak dünyanın en büyük prodüksiyon şirketiyiz. Ama benim açımdan hayat hep bir mücadele ve yeni mücadeleler gereklilik gibi. Hull City ile de kendi alanım dışında dünyanın en önemli sporu olan futbol dünyasına girmiş olduk.

İlk 6 ayda aslında Hull City'de biz misafirdik. Dünyada gördüğüm en sıcakkanlı insanlardan bir kitle şu anda Hull City'de. Sizi mutlu etmek için ya da sizin gelmenizden mutlu olarak Türk bayraklarını tribünlerde dalgalandıran bir taraftar kitlesi var. Bugün itibarıyla Allah'ım iyi ki böyle güzel bir kulübün sahibi olmuşum dedim. Güzel bir şehrin güzel takımının sahibi olmak ayrıcalık. İş hayatına başladığımdan beri her sene bir öncekinden daha iyi geçti. Takımı aldıktan sonra da önemli gelişmeler oldu. Aldığımız günden sonra 15 puan düşme hattının uzağında bitirdik. Artık biz misafir değiliz.. Transfer döneminde de biz tam anlamıyla tasarruf sahibi olabiliyoruz.

"HAYALİM TÜRKİYE'NİN YURT DIŞINDAKİ TEMSİLCİSİ OLMAK"

Çok önemli bir döneme giriyoruz. Benim hayalim Türkiye'nin yurt dışındaki temsilcisi olmak. Dünyanın görmediği bir birlikteliği yaşamak. Hayatta hiçbir zaman insan ayrımı yapmadım. Hepimiz ayrı düşünelim ama sohbet edelim, fikir alışverişinde bulunabilelim. Benim hayalim İngiltere ile Türk insanını öyle bir birleştirecek ki tüm dünyaya örnek olacak. Şota'yı ilk seçimim olarak hemen düşündüm. Bir teknik direktör düşündüğünde bir sürü engel çıkabilir. Şota ile görüşmemizde onun gözlerinde benim hayallerimde olan inancı gördüm. Daha önce farklı takımlardan teklif almıştı ama Hull City dediğimde gözleri parlayan bir insan gördüm.

OZAN TUFAN TRANSFERİ İÇİN ALİ KOÇ'A TEŞEKKÜR

Sezon bittikten sonra şimdi de bir kadro hayalimiz oldu. Allah bana yine çok güzel bir şey nasip etti. O da sevgili Ozan'ı transfer edebilme ihtimali. Fenerbahçe ile sorun yaşadığı için Ali Koç yönetimine de teşekkür ediyorum bize bu konuda yakınlık gösterdiler. Ben de hemen ilk teklifimi Ozan'a yaptım. Yine karşımda hayallerini gerçekleştirememiş ama gerçekleştirmek için fazlasıyla enerjisi olan biri var. Telefon konuşmamızda 3-4 dakikada başka konulara geçmiştik bile.

DOĞUKAN SİNİK TRANSFERİNİ AÇIKLADI

Olmaz dediğimiz bir oyuncu evet diyor, öbürü 3 teklifi reddediyor. Survivor reklam arasındayız 4 dakikada hızlı hızlı anlattım her şeyi çocuk 3 teklifi geri çevirip bize gelmek istiyormuş. Ne oluyor dedik... Çok yakın bir transfer var. Doğukan... Onunla buluştum. Ona hayallerimi anlattım, doğru söylüyorsun abi dedi. Buradan da Antalyaspor yönetimine teşekkür ediyorum.

Doğukan da çok büyük bir yetenek. Hayranıyım, müthiş bir futbolcu. O da oldu... Ah keşke olsa diyorduk ve hepsi birer birer olmaya başladı. Hayal ettiğim kadro zaten bu kadardı. Şu anda 3 futbolcuyla görüşüyoruz hala. Sıra dışı bir takım olmasını istiyorum. Beraber sevinip, beraber üzülen. İki performans eşit olduğunda hangisi bize daha uygun diye bakarım. Hayallerimiz birer birer gerçek oldu.

"FENERBAHÇE İLE MAÇ YAPMAK BİZİM İÇİN BÜYÜK GURUR"

Bu tip maçlar benim için skor bazlı bir maç değil. Fenerbahçe gibi bir takımla maç yapacağız. Bu bizim için büyük bir grur. İnşallah Galatasaray ve Beşiktaş'la da oynamak istiyoruz. Fenerbahçe sezonu daha erken açtığı için onlarla yapıyoruz. Bu maç çok anlamlı bir maç. Sakarya'da oynamak istedim maçı. Bizi daha önce defalarca bağrına bastı Sakaryalılar. Maçın da Sakarya'da olmasını istedim. Güzel bir hazırlık maçı bekliyor bizi. Takım da ilk defa Türkiye'yi gördü. İnşallah güzel bir maç oldu.

İlla Türkiye'den oyuncu alalım diye yola çıkmadım. Avrupa Kupası'nda 10 yabancının oynadığı takımlarımız da oluyordu. Futbol artık her ülkenin oyuncusu her ülkede çok rahat oynayabiliyor. Yabancı sınırlaması büyük ölçüde kalktı. Bu takım şu an Türk takımı. Ama Türk takımı demek, sadece Türkler oynayacak demek değil. Ama tabii ki önceliği Türk yeteneklere vereceğim. Dünya sahnesine çıkmak isteyenlere yardımcı olacağız. Her yeteneğe ulaşamıyoruz şu an maalesef. Ama Türk futbolcuları dünyaya tanıtabilmek için Hull City'yi bir platform gibi düşünebiliriz.

"FATİH TERİM 'BİR DAKİKA DÜŞÜNME' DEDİ"

Ozan öyle talihsiz bir futbolcu ki... Bazen şanssızlıklar bir anda ters dönebiliyor. Saçını düzeltti diye bir golün ona bırakıldığını bilirim... Talihsiz çok olay yaşadı. Bize yaşattığı mutluluklarla hatırlıyorum. Fenerbahçe'ye çok önemli katkıları var. Ozan'la anlaştıktan sonra Fatih hocama sordum. 1 dakika düşünme dedi... Sergen'le beraberdik, ona sordum. Kendi mevkisinde Türkiye'nin en iyisi dedi. Emre'ye sordum, müthiş bir potansiyel dedi. Rıdvan hoca çok doğru yerdesin dedi. Futboldan iyi anlarım ama haddini bilen biriyim. Danışacağım insanlara danışarak kararı olgunlaştırıyorum. Müthiş bir potansiyel takımımızda. Sağ ön taraf İran milli. İki forvet var ikisi de milli. Sol ön İngiliz milli. Orta sahamız Türk milli. Fildişi milli, bir Türk milli daha... Her taraf milli oyuncu şu anda... Ozan'a klip yaptırdım, 3 defa ben izledim zaten... Watford'ta sorunlar yaşamış. Tamam da Watford küme düştü... B planı çok iyi olsaydı zaten küme düşmezlerdi. Öyle bir oyuncu ki oynadığı zaman tüm takımı yükselten biri. Çok ümitliyim... 3 maç olur, 5 maç, 10 maç olur... Baskı yapmayacağım. Takımların iyi olduğu dönemlerde Ozan hep zirve yapmıştır. Fenerbahçe'de başarısız olduğu dönemlerde unutmayın ki takım da kötüdür.

FENERBAHÇE BAŞKANI OLMAK İSTİYOR MU?

Fenerbahçe başkanlığı her Fenerbahçeli için olabilecek en yüksek konum tabii ki. Ama tüm samimiyetimle Fenerbahçe başkanlığını düşünmüyorum. Çok yakın dostum olan Ali Koç şu anda başkan. Sabahtan akşama kadar günde 15 saat Fenerbahçe için çaba içinde. Evet skorsal başarısızlıklar olmuş olabilir ama bir tecrübe zamanı geçmek gerekiyordu. Başkanımız şu anda o tecrübeyi geçirdi. Fenerbahçe'ye baktığınız zaman her şeyin daha ileride olacağını görüyorum. Başkanımız bu kadar çaba gösterirken, ben başkanlık gibi bir düşünceye girmiyorum. Ama ne zaman istenirse amatör ruhla elimizden ne geliyorsa yaparım.

FENERBAHÇE - HULL CITY MAÇINDA KİMİ TUTAR?

Fenerbahçe ile Hull City çok kritik bir maça çıksa, o anı yaşamam lazım derim... Ama şöyle bir şey de gerçek. Hull City diyemiyorum çünkü benim küçüklüğümde mutlu olduğum anları anlattığım zaman hep Fenerbahçe geliyor aklıma. Fenerbahçe de diyemiyorum. Takımın başkanı değil sahibiyim ben. Biz takımı bir süre için almadık. Bu kulüp uzun yıllar için bizde olacak.

"BU SENE PREMIER LİG'E ÇIKARIZ DEMEK KOLAY DEĞİL"

Premier Lig'e bu sene çıkarız demek hiçbir zaman kolay değil. Hull City taraftarının mutlu olacağı kadroyu kurduk. Bundan sonra teknik ekimiz ve futbolcularımıza güveniyoruz. Aynı Fenerbahçe ligden 20 puan uzaklaşmış sonra da lig lideri oluyor. Kadro aynı, 2 kere 2, 4 etmiyor futbolda. Başakşehir Emre'den önce çok zor bir dönem geçirdi. Emre'den sonra 1. 2. sırada yine onları görürsünüz. Biz hocamızla 5 aydır 100 kere filan konuştuk. O kadroyu sahaya çıkaracağız.

Ben 500 tane Hull City taraftarını Türkiye'de misafir ediyorum. Antalya'da 5 yıldızlı otelde misafir edeceğim. Buradan oraya tur düzenlemek çok değerli bir Başkonsolomuz var burada, Kenan bey. İki ülke arasındaki ilişkileri kuvvetlendirmek istiyor. Vizeler kolaylaştırılırsa maçlara uçak kaldırırız.

"FENERBAHÇE'NİN GİTMESİNE İZİN VEREBİLECEĞİ OYUNCULARDA BULUŞMAMIZ LAZIM"

Fenerbahçe'yle ciddi şekilde uyum sağlamış ve sorun yaşamayan bir oyuncuyu almam için Premier Lig takımı olmam lazım. Burada Fenerbahçe'nin daha çok gitmesine izin verebileceği oyuncularda buluşmamız lazım. Fenerbahçe o futbolcuyu yollarsa, yerine birini alması gerekecek.

HULL CITY MAÇLARI İÇİN TV MÜJDESİ

Bir aksilik olmazsa bütün maçlarını TV8'den yayınlayacağız.

"GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'TAN BİRER FUTBOLCU İLE GÖRÜŞTÜK"

Galatasaray'dan ve Beşiktaş'tan birer futbolcuyla görüştük, kulüpleri izin verdi. Ama oyuncular istemedi. Trabzonspor'dan da aynı şekilde. Hatayspor'dan aldık. Antalyaspor'dan Doğukan'ı almak istiyoruz. Fenerbahçe ile ilgili görüşmeleri daha hızlı ilerletebiliyoruz görüşmeleri. Galatasaray'dan Beşiktaş'tan Trabzonspor'dan kulüplerin de kazanacağı şekilde transfer yapabiliriz.

"GİZLİ FORVET GİBİYİM"

Çok geniş bir scout ekibimiz yok. Az ama öz scout ekibimiz var. Bizim scout ekibimiz dünyanın her yerine entegre olan ve duruma göre ciddi şekilde oyuncuları gözlemleyen bir ekip. Transfer ettiğimiz tüm oyuncuları bizzat izlediler. Tabii ki son kararı ben veriyorum. Aslında gizli forvet gibiyim. Futbolcuyu beğeniyorlar ama almak kolay olmuyor. Örneğin Seri. İngilizler Seri'nin Hull City'ye geleceğine inanmıyorlardı. İkna kalibiyetim çok yüksek. Seri'yle 2 gün geçirdik. Şu ana kadar hiçbir kulüple bu şekilde bir görüşme yapmadım. Aile olmak benim için çok değerli ve ben bu ailede sizinle olmak istiyorum dedi. Yaklaşık 1,5 ay sürdü. Bu çok ciddi emek isteyen bir işmiş. Hep yukarıdan futbolcu istediğimiz için hepsini ikna etmen gerekiyor. Ekibimiz doğru oyuncuları tespit ediyor, Tan ilgileniyor, acil durum için Acun butonuna basıyor. Şimdiye kadar da basmadığı olmadı sağ olsun. Ben hemen gidip, ilgileniyorum.

"NBA'DEN TAKIM ALMAK İSTERİM, MIAMI HEAT OLABİLİR"

Ben basketbola da ciddi şekilde gönül vermiş biriyim. Son 10 senede NBA finallerinin tamamına gittim. Ama yatırım yapmak konsantrasyon olarak çok dağılmaktan yana değilim. Ama işler iyi giderse şirket büyürse NBA'den takım almak isterim. Miami Heat olabilir belki... Ama bana gerçek anlamda bütün kariyerim boyunca en mutlu olduğum 3 şeyden biri Hull City'nin sahibi olmak.

"ALLAH'IN VERECEĞİ EN BÜYÜK NİMET"

Ben İngiliz futbolunu hep yaşadım. Bu benim için gerçekten çok büyük bir hayal. Oyunsal bölümünde zaten futbolla ilgili her şeyin içindeyim. Bunun belki üzücü tarafları da olacaktır. Mühim olan o heyecanı yaşayacağımız Allah'ın vereceği en büyük nimet. Beni buraya getiren Türk halkı oldu. Onlar beni izlemeseydi ben bugün Hull City'nin sahibi olamazdım. İleride neden Premier Lig'e çıkmayalım? Neden Leicester City olmayalım? Ozan'a da gel burada oyna arada da keyfini çıkarırsın demedim. Premier Lig yolunda benimle mücadele eder misin dedim.

ŞOTA ARVELADZE: BU BİR RÜYA

Kendi ülkem gibi geliyor burası. Bu bir rüya... Şota hazır mısın denildiğinde çok fazla düşünmedim. Hemen gidip, işin başında olmak istedim. Şehrin çok iyi bir taraftarı var. Futbolu, atmosferi seven insanlar. Allah'tan ilk maçı kazandım. Sonra içerde mağlup oldum. Deplasmanda kazanıyoruz, içerde kaybediyoruz. Deli olduk... 3. maçı da kaybedince ayakkabı gelecek diye korktum. Ama olmadı. 6. maçtan sonra rica ettim deplasman formasıyla çıktık.

Bir şans vardı ve kazandık. Kazanınca tekrar başladı ve güzel bitti. Bu sene misafir değiliz. Her şeyi elimize aldık. Yol bizi Türkiye'ye getirdi. Çok mutluyuz. Bu maç çok önemli. Seviyemizin nerede olduğunu göreceğiz. Sonrasında kampa katılacağız. Ozan gibi iyi bir oyuncu aldık. Tarihimizde belki de bu kadar kariyerli oyuncu olmayabilir. Çok mutluyuz o konuda. Her gelen ve giden oyuncuyu da iyi düşünerek yapmak istiyoruz. Birleşik bir fikirle yoldayız.

Orada 3 oyuncu var. Geçen sene de ona göre oynadık. Ben taktiği değiştirmedim. 3-4-3 sistemi ile devam edeceğiz. 4'lü oynayan sistemi de düşünürüz.

OZAN TUFAN: KIRGINLIKLARIM VAR

Herkese iyi bayramlar diliyorum. Sezon sonunda Hull City ile anlaşmış bulunuyorum. Acun ağabeye çok teşekkür ederim. Kısa bir görüşmemiz oldu. Hayallerinden bahsetti, bir parçası olmak ister misin dedi. Ben de kabul ettim. Hocamla bir görüşmemiz oldu. Onun beklentilerini karşılayabileceğimi, istekli olduğumu söyledim. Premier Lig yolunda emin adımlarla başarabileceğimizi söyledim. Premier Lig'de kısa da olsa oynamış bulunuyorum. Kendime güveniyorum, oyun tarzıma ve oyun gücüme güveniyorum.

Kafam sahanın içinde boş olduğu zaman daha iyi oynayan bir oyuncuyum. Fenerbahçe dönemi benim için çok zordu. Hem taraftar hem kulüp açısından çok yoğun bir sezon geçirdim. Acun ağabey hayallerinden bahsederken, benim de başarmak istediklerimden biri de şampiyonluk, Premier Lig'de kendimizi görebilme. Bu hayalle buraya geldim. Daha önce de Fenerbahçe'de bu pozisyondayken Alanya'da geri döndüm. Tekrardan bu pozisyondayım. Her şeyin daha iyi olacağına inanıyorum. Tabii ki kırgınlıklar var. Çünkü hak edilmemiş bir şey var. Benim yaşamadığım bir sorun bana lanse edildi. O yüzden kırgınlık var.

"ACUN AĞABEY'DEN İZİN ALIP DAHA SONRA AÇIKLAMA YAPACAĞIM"

15-20 gün Belgrad'ta olmam gerektiğini söyledim. Orada antrenman programı yakaladım. Burada şu anda tabii ki istenilen seviyede değilim. Hocam memnun değil ama şu an için iyiye gidiyor her şey. Özeleştiri yapmak gerekirse zaman zaman kötü oynadığımı, kadroda olmadığımda bazı problemlerimin olduğunu kabul ediyorum. Ama son yaşanılan olayda çoğu kişi haberdar değil. Bunları konuşmak için daha sonra Acun abiden müsaade alacağım. Açıklama yaparım. Fenerbahçe'ye geldiğimde problemlerim oldu, kabul ediyorum. Burada her şeyimi en iyi şekilde göstereceğim.