Son Dakika: Ozan Tufan, Süper Lig'e dönüyor! Beşiktaş'a haber gönderdi...

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Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu sona ermesinin ardından transfer hareketliliği de hız kesmeden başladı.

Bursaspor'da yıldızını parlatan Ozan Tufan, Türk futbolunun önemli potansiyellerinden birisi haline gelmişti. Bursaspor'dan 2015/16 sezonunda genç yıldız olarak 7 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Sarı lacivertli ekipteki son döneminde istenileni veremeyen Tufan, özellikle fazla kilolarından dolayı yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Daha sonra Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralanan milli futbolcu burada da beklentilerin altında kaldı ve devre arası Kadıköy'e geri döndü.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminde Mesut Özil'le birlikte kadro dışı kalan Ozan Tufan, 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Hull City'e transfer oldu.

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SÜPER LİG'E DÖNÜYOR

Yeniden Süper Lig'e geri dönmeyi kafasına koyan Ozan Tufan için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

Sabah'ın haberine göre; Hull City ile 2025'e kadar mukavelesi bulunan Tufan, Türkiye'ye tekrar dönmek istiyor.

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İngiltere'de istediği ortamı bulamadığı belirtilen orta saha oyuncusunun bu konuda patronu Acun Ilıcalı'dan da transferinde kolaylık sağlaması konusunda ricada bulunduğu belirtiliyor.

Beşiktaş yönetimine haber gönderen Ozan Tufan'ın yeniden Şenol Güneş ile çalışmayı istediği belirtildi. Hull City'nin ise 5 milyon avro civarında bonservis bedeli biçtiği Ozan Tufan'ın ayrılığı o kadar da kolay olacak gibi görünmüyor.

BEŞİKTAŞ'IN HENÜZ GİRİŞİMİ YOK

Beşiktaş yönetiminin de şu an için böyle bir girişimi yok. Ancak Ozan Tufan kulübüyle anlaşır ve geri dönüşü gündeme gelirse masaya oturmayı planlıyor.

Şenol Güneş'in de Bursaspor'dan öğrencisi olan Ozan Tufan'a 'hayır' demeyeceği belirtiliyor. Yabancı kontenjanı da düşünüldüğünde Ozan Tufan'ın transferi Beşiktaş adına cezbedici görünüyor.

Bu sezon Hull City formasıyla toplamda 44 resmi maça çıkan Ozan Tufan, 8 golle takımını katkı sağladı.