Son dakika: Ozan Tufan için Rusya'dan transfer açıklaması!

Spor Arena Dış Haber | Hem Fenerbahçe hem de A Milli Futbol Takımı ile gösterdiği performansla Avrupa takımlarının transfer radarına giren Ozan Tufan için İngiltere'nin ardından Rus takımlarının da ilgilendiği iddia edilmişti.

Rusya Ligi takımlarından Spartak Moskova'nın Ozan için harekete geçtiği ve kulüp transfer rekorunu kırarak Türk yıldızı transfer etmek istediği kaydedilmişti.

SPARTAK MOSKOVA'DAN OZAN TUFAN CEVABI

İddiaların ardından Ozan Tufan için Rusya'dan resmi açıklama geldi. Spartak Moskova'nın Halkla İlişkiler Sorumlusu Anton Fetisov, Ozan Tufan hakkında konuşurken ''Ozan Tufan hakkında çıkan haberler gerçek değil, bu transfer haberleri sadece dedikodu'' sözlerini kullandı.

''HAYALİM PREMIER LİG''

Ozan Tufan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada hayalinin Premier Lig olduğunu söyleyip ''Tabii ki her futbolcunun olduğu gibi benim de hayalim yurt dışında kendimi gösterebilmek, orada ülkemi temsil edebilmek. Oynamak istediğim yer İngiltere Premier Lig. Orada kendimi görmek istiyorum. İnşallah bu da en kısa sürede gerçekleşir'' diye konuşmuştu.

OZAN İÇİN LIVERPOOL İDDİASI

Son maçlarda attığı gollerle dikkat çeken Ozan Tufan için geçtiğimiz günlerde de İngiltere'den The Sun, Liverpool iddiasını ortaya atmıştı. The Sun'da yer alan habere göre; Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Norveç maçında 26 yaşındaki oyuncuyu izlemek için bir ekip görevlendirdi. Haberde, 2023 yılına kadar sarı lacivertli takımla sözleşmesi bulunan Ozan için kulübün en az 13 milyon Sterlin bonservis bedeli talep ettiği ve Liverpool'un 2015 yılında da yıldız futbolcuyla ilgilendiği belirtildi.

Ozan Tufan ile İngiltere'de Crystal Palace'ın da ciddi bir şekilde ilgilendiği hatta sezon sonu resmi transfer teklifi yapmaya hazırlandığı iddia ediliyordu.

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