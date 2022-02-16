Son dakika: Nihat Özdemir'den Murat Sancak'a cevap

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TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile ilgili sözleri şu şekilde:

"Bir spor kulübü başkanın açıklamasına ben direkt cevap verecek durumda değilim. Zaten açıklamalarında sisteme, centilmenliğe, sportmenliğe aykırı bir açıklaması varsa bizim disiplin kurulumuz sevk eder. Orada kendisinin ifadesini alırız. Ona göre disiplin kurulu kararı verir. Netice olarak o kulübün başkanı, şu anda Süper Lig’de 3. durumda. Bunu 3. duruma getiren hakemler aydan mı geldi, Avrupa’dan mı getirdik? Galip gelince hakem iyi, berabere kalınca ve mağlup olunca hakem kötü zihniyetini kabul etmiyoruz. Hakem de VAR’da olan arkadaşlarımız da insandır. Hatalı kararlar da vardır. Bu kararları VAR’da da düzeltmek durumu olabiliyor. Bazen onlar da kaçırabiliyor. Neticede kararı veren insan ve insanın gözüdür. Böyle açıklamaların doğru olduğuna inanmıyorum. Çünkü kendisi galip gelince hakemler iyi, kaybedince hakem sisteminin kötü olması ve sistemin içinde bazı şeyler aramasını doğru bulmuyorum."