Nihat Özdemir'den 'Süper Lig Televizyonu' açıklaması! Yeterli teklif gelmezse neler olacak?

Haberin Devamı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yayın ihale süreciyle ilgili basın mensuplarına konuştu. Özdemir, ''Kulüplerimizin naklen yayın gelirlerinden daha fazla bütçe alabilmesi için seri olarak görüşmelerimizi sürdürüyoruz.'' sözlerini kullandı.

Nihat Özdemir, yayın ihale süreciyle ilgili basın mensuplarına konuştu. Özdemir, ''Kulüplerimizin naklen yayın gelirlerinden daha fazla bütçe alabilmesi için seri olarak görüşmelerimizi sürdürüyoruz.'' sözlerini kullandı.

''Pazartesi günü daha yüksek tekliflerin gelmesini bekliyoruz.'' diyen Özdemir, "Kulüplerimizin yayın gelirlerinden maksimum bedel almalarını istiyoruz. Eğer yeterli teklif gelmezse, Süper Lig TV kurma alternatifimiz var. Kulüpler dekoder satışı yapar ve gelir paylaşımı yapılır. Bu da düşüncemiz içerisinde var." dedi.

Haberin Devamı

SÜPER LİG TV KURULURSA YAYINCILARDAN DESTEK ALINACAK

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu başta 3 büyük kulüp başkanı ve Göksel Gümüşdağ’ın da görev yaptığı Yayın Hakları İhale Komisyonu, tekliflerin çok düşük kalması durumunda bir yayın platformu kurulması yönünde görüş bildirdi. Buna göre Süper Lig TV, yayın haklarını alacak ve ülkedeki TV şirketlerinden teknik destek talep ederek maçları yayınlayacak.

HER ŞEY CUMA GÜNÜ YAPILACAK SON TOPLANTIDA NETLEŞECEK

Komisyon, yayın paketlerinin tamamı için teklif veren BeiN Sports ve Saran Medya yetkilileriyle cuma günü yapılacak son görüşmeye kadar bu yayınların nasıl gerçekleştirileceğine yönelik formül üretecek. O formüllerden biri, televizyon kanallarının dönüşümlü olarak maçları yayınlaması. Şimdi gözler cuma gününe çevrildi. O toplantıda sonuç alınamazsa, Süper Lig maçlarının yayını için daha somut adımlar atılacak.

"HAKEMLER AY'DAN MI GELDİ?"

Nihat Özdemir, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın açıklamalarına ise "Hakemler hakkında ağır ithamlarda bulunan kulübün başkanının takımı 3. sırada. Bu süreçte maçları yöneten hakemler Ay'dan mı geldi? Avrupa'dan mı geldi? Galip gelince hakemler iyi, beraberlik veya mağlubiyette hakem kötü." şeklinde cevap verdi.