Son Dakika: Nicolo Zaniolo resmen Aston Villa'da! Galatasaray mali detayları açıkladı

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Galatasaray, Zaniolo'nun Aston Villa'ya transferini açıkladı.

"Profesyonel futbolcumuz Nicolò Zaniolo’nun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Aston Villa FC Limited, şirketimize 5.000.000 euro geçici transfer bedeli ile maksimum 1.375.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Futbolcunun transfer bedeli 22.500.000 eurodur. Buna ek olarak anlaşmamızda 15.500.000 euro tutarında şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır. Ayrıca, Aston Villa FC Limited'e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının %10’u şirketimize ödenecektir."

ZANIOLO'DAN GALATASARAY'A VEDA MESAJI

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Türkiye'ye gelirken herkes bana buradaki insanların çok büyük kalplerinin olduğunu söyledi. Ama beni burada neyin beklediğini bilmiyordum. Her zaman sahaya adım attığım an takımım için tüm ruhumu verdim ama burada ilk dakikadan itibaren desteklenmiş ve sevilmiş hissettim.

Bugün bu harika kulüpten ayrılıyorm ve bu güzel ailenin bir parçası olduğum için ne kadar minnettar olduğumu gösteremiyorum. Birlik olduğumuzda hiçbir şeyin imkansız olmadığını birlikte kanıtladık.

Aslan ailesi, artık kalbimin bir parçasısınız ve söz veriyorum bunu asla unutmayacağım.