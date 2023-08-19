Hakim Ziyech, Galatasaray için İstanbul'a geldi!

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Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Hakim Ziyech, İstanbul'a geldi. Londra'dan kalkan ve Mikonos'tan Ziyech'i alan özel uçak, 00:00 sularında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

LONDRA'DAKİ TESTLERDE SORUN ÇIKMADI

30 yaşındaki futbolcu, Yener İnce’nin gözetiminde Londra’da bir dizi testten geçti. Ziyech'in sağlık kontrollerinde bir soruna rastlanmadı ve Chelsea ile Galatasaray transfer konusunda her konuda anlaştı.

AZ SAYIDA TARAFTAR KARŞILAMAYA GİTTİ AMA...

Galatasaray'dan Ziyech'in gelişiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmazken Faslı futbolcuyu görmek için havalimanı çıkışında az sayıda Sarı-kırmızılı taraftar bekledi ancak Ziyech'i ne basın mensupları ne de taraftarlar görebildi.

GÖRÜNTÜ VERMEDEN, FARKLI BİR KAPIDAN ÇIKARILDI

İstanbul'a gelen Hakim Ziyech, basın mensuplarına ve taraftara gösterilmeden farklı bir kapı kullanılarak havalimanında çıkarıldı.

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Hakim Ziyech'in uçaktan indiği anlarpic.twitter.com/PyksWlvLTJ — Spor Arena (@sporarena) August 18, 2023

İSTANBUL'DA DETAYLI TARAMADAN GEÇECEK

Galatasaray için İstanbul'a gelen Ziyech, burada da detaylı sağlık taramasından geçecek ve sorun çıkmaması halinde Sarı-kırmızılı kulübe imza atacak.

2022/23 SEZONUNDA 24 RESMİ MAÇTA SADECE 9 KEZ 11'DE SAHAYA ÇIKTI

Chelsea ile olan sözleşmesi Haziran 2025’te bitecek olan Hakim Ziyech, İngiliz ekibinin gelecek planlarında yer almıyor. Devre arasında PSG’ye transferi son anda gerçekleşmeyen Al Nassr transferi de sağlık kontrollerine takılan Faslı futbolcu sağlık durumunun temiz çıkması durumunda sarı kırmızılılarla 4 yıllık sözleşme imzalayacak.



Galatasaray; Ajax’tan 2020 yılında 40 milyon Euro bonservisle Chelsea’ya transfer olan Ziyech için Londra ekibine bonservis ödemeyecek. Bonus şartlarına bağlı 1 milyon euroluk ödeme yapılacak. Chelsea’de geçen sezon 24 maçta görev yapan Ziyech sadece 9 kez 11’de yer alırken gol atamadı, takımına 3 asistlik katkıda bulundu.