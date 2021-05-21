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Futbol
Haber Giriş: 21.05.2021 - 17:38 | Son Güncelleme:

Son dakika: Mustafa Cengiz konuşurken GS TV neden gitti? Resmi açıklama...

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Son dakika: Mustafa Cengiz konuşurken GS TV neden gitti? Resmi açıklama...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in 2 saat 15 dakika süren basın toplantısının yaklaşık son yarım saatinde GSTV yayını gitti. GS TV'den bu konuda bir açıklama geldi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in adaylık, Fatih Terim, Ali Koç, Aziz Yıldırım, şampiyonluk gibi çok konuya değindiği ve 2 saat 15 dakika süren basın toplantısının son bölümünde GS TV'nin televizyon yayını gitti.

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Galatasaray'ın Youtube hesabında devam eden ve sona eren yayının GS TV'de gitmesi sosyal medyada çok konuşuldu. GSTV'den konuyla ilgili şu açıklama geldi:

Başkanımız Mustafa Cengiz’in bugünkü basın toplantısı sırasında yaşanan yayın kesintisinin sebebi, Digiturk’ten kaynaklı teknik problemdir. Camiamıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Son dakika: Mustafa Cengiz konuşurken GS TV neden gitti Resmi açıklama...

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