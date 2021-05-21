Son Dakika: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den zehir zemberek sözler! 'Fatih Terim'le çalışmayı düşünmüyorum, bir kere evime gelmedin...'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında sarı kırmızılı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Başkan adaylığı konusunda kafa karıştıran ifadeler kullanan Mustafa Cengiz ayrıca teknik direktör Fatih Terim ile yola devam etmeyi düşünmediğini söyledi.

Mustafa Cengiz, 2 saat 15 dakika süren basın toplantısının son bölümünde Fatih Terim'i adeta topa tuttu...

MUSTAFA CENGİZ'İN AÇIKLAMALARININ TAMAMI ŞU ŞEKİLDE:

"Bu sezon şampiyon olamadık. Bir golle kaybettik şampiyonluğu. Kendi rekorumuzu egale ettik. Averajla kaybettik. Bugün biraz kafanızı şişireceğim. Önümüzdeki seçimler test seçimidir. Beni başkanlığa getiren seçim tepki seçimidir. Geçmiş başkana tepki vardı. Kuruldakilerin yarısı beni tanımıyordu. Diğer yarısı beni bilir. Ben o tepki oylarıyla seçimi kazandım ve bir söz verdim. Şampiyon da olsak seçime gideceğiz diye. Seçim 4 adaydı. Ben genel kurulun tercihiyle başkanlığa seçildim ve göreve devam ettik.

"GALATASARAY KENDİNİ TEST EDECEK"

Bugün de 3 yılda neler yapmışız ona bakacağız. Bu bir tercih seçimi olmayacak. Galatasaray kendini test edecek. Vefakar mı, aidiyet var mı, takdir mi eder, nankör müdür? Galatasaray kendini test edecek. Takdir edilmezse şaşırırım.

Ben kimseye oy atın demem. İki seçim döneminde de bir kişiyi oy için aramadım. Çıkıp yalan söylemesinler. Kimseden destek istemedim. Parasal açıdan demişimdir. Bunu da en çok yapan Abdurrahim Albayrak'tır. İnsanlar o arayınca 'Ne kadar verelim?' diyordu. Biz Galatasaray için çalıştık. Geldiğimiz hafta UEFA ile karşılaştık. Üst düzey delegasyonunu yollayıp tanışmak istediler. Avrupa'da kişinin güven vermesi, projeden, arsalardan daha değerlidir. Avrupa bankacılık sistemi doymuş olduğu için proje üzerinden çalışıyorlar ve onu götürecek kişinin güvenirliğine göre veriyorlar. Bizde arsayı götürüp alıyorsunuz krediyi. UEFA bizimle görüşme yaptı. Ben 10-15 dakikasında bulundum. Çok olumlu bir rapor yazdıklarını Şener Erzik'ten öğrendim. Sonrasında bizim maceramız başladı. O 5 ay boyunca her hafta UEFA ile uğraştık. Kaç gere gittiğimi unuttum. Ceplerimizden ödeyerek gittik. Yönetimimim de öyle. Sportif AŞ hariç herkes otel ve uçak paralarını kendisi ödedi. Bunu özellikle söylüyorum ki gelecek başkan ve yönetimler de kendi ceplerinden ödesin. Bu durum bütün maçlar ve deplasmanlar için geçerlidir.

FATİH TERİM VE BODRUM AÇIKLAMASI

Sevgili Fatih Terim'e Bodrum ve Amerika ile ilgili bir laf etmedim. Ona yanlış laf götürmüşler. Başka bir şey için söyledim onu. THY'de öyle bir hakkımız var bizim. Konuştuklarımı kayda alıp öyle anlatın. Taşıyan adam yanlış taşıyor. Fatih Hoca ile konuşmadık. Onun bizi gördüğü pozisyon itibariyle bize öyle bir bakış açısı yok. Üst başkan gibi. Sanki biz burada tedarikçiyiz. Geç tedarik edersek kötü oluruz... Futbolculara Nisan ayıyla ilgili borcumuz yok. Mayıs'ı da ödeyeceğiz. İki futbolcu hariç. Birini yönetime hakaret ettiği için gönderdik. Hayatının en iyi Türkçe röportajını verdi zemini ve yönetimi eleştirirken.

UEFA SÜRECİ

UEFA tarihinde ilk defa UEFA bir takıma ikinci defa men etmeyip ceza vererek yapılandırma anlaşması yaptı. 4 yıllık anlaşmayla Avrupa kupalarına katıldık. İki yılda yaklaşık 80 milyon Euro gelir elde ettik. Yan gelirleriyle birlikte 100-120 milyon Euro olabilir bu. Real Madrid ve PSG maçlarının aralarında içeri girmedim. Utandım. Taraftardan utandım. Biz bunu hak etmedik. 5 birinden, 6 birinden yedik. Florentino Perez asil bir adam. Yanımda bir tek gole bile sevinmedi. Adam telefon ekranında torunumla resmimi gördü. Hemen bizimkilerden yaşını boyunu öğrenmiş, maç sonu ona forma hazırlattı. Oradaki fotoğrafımız rezalet. Surat ifadem çok kötü. Ondan da özür diledim ifademden ötürü. Taraftarlarımızdan özür dilerim o maçlar için. Sonra da UEFA Avrupa Ligi. O zaman da ya forvet yoktu, ya defans yoktu. Defans yokken en az golü yedik, forvet varken en çok golü attık.

BELHANDA GÖNDERMESİ

İki futbolcumuz problemliydi. Birini ihraç ettik, yönetime hakaret ettiği için. Kötü oynadığı için ihraç etmedik. Taraftara kalsa bir an evvel gönderin diyorlardı. Aynı taraftarların bir bölümü 'Niye gönderdiniz?' dedi.

AZİZ YILDIRIM ÖRNEĞİ

4 yıl bizim Avrupa kupalarına katılmamıza izin verdiler. O bize, 2 yılda yaklaşık 80 milyon avro katkı getirdi. Onun yan gelirleriyle birlikte 100-120 milyon avro olabilir. Çünkü marka değeriniz artıyor. Tarihin en iyi savunmasını yaptınız dediler, özel olarak. Adamlar 70 yaşın üstünde, oturdular 3.5 saat bizi dinlediler. Böyle bir şey olamaz. Tarihlerinde ilk defa, bir takıma ikinci defa ceza vererek, yapılandırma anlaşması yaptı. Sevgili Aziz Yıldırım diyordu ya 'UEFA'yı karıştıracağım.' UEFA, darmadağın oldu.

"TABLOLARA MAKYAJ YAPIYORSUNUZ DİYORLAR..."

Ben başkaları gibi cebimden para verip sonra danışmanlık şirketi parası diye göstermiyorum. Hem denetleme kurulumuz, hem bağımsız denetleme kurumu inceliyor bizi. Tablomuzda bunları hep açıkladık ama okumuyorlar. Bizi sevmeyen insanlar okumuyorlar. Bu çok ağırıma gidiyor. Mahkemeye hükmü durdurmak için başvurduk. Bir isim gidip bizim ibra edilmeme sürecimizin hızlandırılmasını istiyor. İnanılmaz şeyler. 3 yılda 147 milyon zarara rağmen, 5 milyon Euro düşünce 142 milyon Euro ediyor. Bundan erken çıkmaya çalışıyoruz anlaşmadan. Tablolara makyaj yapıyorsunuz diyorlar. Nasıl yapılır bu makyaj? Dursun bey nasıl yapmış bilmiyorum. Hakaret etmeyin, Dursun beye bir gün hakaret etmedim. Ettiğiniz sizi bulur. Onu en ağır eleştiren bendim ama asla hakaret etmedim.

"BAŞKAN ADAYLARI CEPLERİNİ HAZIRLASIN, FATİH HOCA DEDİ YA..."

Sportif AŞ'de ilk dönemde kar açıkladık. Eski başkanımız çıktı bu nasıl oldu dedi. Senin koyduğun haczi Sportif AŞ'den çıkarıp derneğe aldık. Derneği borcu arttı. O borçları da çatır çatır ödedik. Nasıl yaptık? Gelin size anlatayım. Sportif AŞ'de o kadar para var ki. Ben bunu sağa sola veremem. Derneğe verip oradan kar alıyormuşum. Divan kuruluna çıkan herkes bunu anlattı. Siz kendi paranızdan kar elde edebilir misiniz? Her ay 300 bine yakın vergisiz harcamamız var. Benim, bizim değil. Kulübe veriyoruz bunları. Başkan olacak adaylara bunu da söyleyeyim. Ceplerini hazırlasınlar. Fatih Hoca da dedi hazırlıklı olmaları için.

"HANIM KIZIYOR YAZLIĞI ÜZERİME YAPACAKTIN DİYE"

Yalıkavak'ta bir yazlığımız var. Onu sattık. Hanım da kızıyor o yazlığı üzerime yapacaktın diyerek. Evlendirme programında evlensek üzerine yapardık. Tabii kendi şirketimize sattık, durumumuz o kadar kötü değil.

Sponsorluk gelirlerince büyük artış sağladık. Ticari anlaşmalar, lisansiye, reklam ve outdoor satışlarında büyük gelirler elde ettik. Pandemi döneminde satışlarımızı arttırdık buna dikkat edin.

"ADIM TEHLİKE OLMUŞ"

Seçime 3 liste girebilir. Ben erteleme yapmıyorum. İptal yapıyorum. Bunu hukukçularla günlerce konuştuk. Ben girmeyeceğimi ilan ettim 29 Mayıs'taki seçime. Herkes 'oh' dedi. Bütün davaları benim katılmamam. Tehlike benim, kimse değil. Adım tehlike olmuş.

ŞARK KURNAZLIĞI YAPIYORLAR

Benim girmeyeceğimi görünce şark kurnazlığı yapıp fırsat değerlendiriyorlar. Listeleri yarım yarım, aynı adamlar alınmış, haberi olmayan adam listeye yazılmış. Konuşurken disiplinlik suçlar işleniyor. Vermedik disipline. Bu eksikleri gidermeleri için de süre verdik. Neden iptal değil erteleme istiyorsunuz? Çünkü tüzüğe aykırı. Belki Işın Çelebi son anda seçime giremeyecek. Ben bunun için erteleme değil iptal yaptım. Günlerce araştırdık.

"DÜN GECE HASTANEDE YATTIM"

Dün gece hastaneye yattım. Vitamin takviyesi yaptılar buraya gelebilmem için. Yeni bir tedavi türüne girdiler beyinden bir şeyleri almak için. 6 gündür baş ağrıları çekiyorum. Kendine acındırıyor diyecekler. Bana acıyanın haline acırım.

ŞAHSİ KEFALETLERİ AÇIKLADI

Geldiğimizden beri borç bakiyelerini indirdik. Faktoring imzalarını atan Dursun bey. Ben onu durdurmasam evlerine haciz giderdi. 100-120 milyon borç çıktı. Bütün gelirleri onlara yönelttik. Şahsi kefaletlerimizle. 393 milyon ben, Abdurrahim bey 228, Yusuf bey 165 milyon TL şahsi kefalet vermişiz toplam. Kulüp kefaletlerinde de bizim imzalarımız var. Diğer kulüpler de şahsi kefaletlere imza atmaya başladı. Hanım da bunu öğrendi kızdı. Allah'ı var oğlum bir şey demedi.

"TRANSFER TAHTAMIZ KAPANACAKTI..."

Eski yönetimlerden kaynaklanan çok fazla borç vardı. Kapattık. Eski futbolcumuz Ceyhun Gülselam'ın menajerinin parasını ödedik. Adam bizi dava etmiş, transfer tahtamız kapanacaktı. Elmander ile Lorik Cana'nın paralarını biz ödedik. Bu borçların çoğunu kapattık. Cirosu 1 milyar TL'yi geçen ilk Türk kulübü olduk. Florya'nın satış bedelini 120 milyon TL geri alınmasını sağladık. Buna imzayı Dursun bey attı ama biz de eleştirildik. Sağ olsun sayın bakan, hükümetimiz buna yardımcı oldu. Bu beni düşürmez, Galatasaray'ın büyüklüğünü gösterir. Başkanına küfreden, saldıran taraftarlar bir kulübü yüceltemez. Çoğunun başkalarının trolleri olduklarını biliyorum. Beni savunan bir tane doğru dürüst troll hesap yok. Keşke yapsaydık diyorum bazen. Biz de verirdik o paraları ama yapmam. Yapsam bugüne kadar belli olurdu.

"GELDİĞİMİZDE 350 OLAN DAVA SAYISI BİNE ÇIKTI"

Hakaret edenleri, gazetede yazılanı sürekli dava ediyoruz. Bizim hakkımızda konuşanları dava ediyoruz. Geldiğimizde 350 olan dava sayısı bine çıktı. Bizim istediğimiz bir tek şey var. Moral. Biz gazla çalışıyoruz. Hepsinin normal hayatlarında keyfi yerinde maddi olarak. Hoşgörülü olsak o kadar iyi ki. Başkan bunu demiş, kahrolsun başkan. Aç bir bana sor. Ne dedim öğren. Aktarılırken yanlış aktarılıyor. Kayda alıp dinle.

Ben divan kurulunda şamar oğlanı gibi eleştirilecek bir yönetim değilim. Şu anda Riva'da kardayız, müthiş satışlar var. Florya'da imarı güzel bir duruma getirdik, biz veya gelecek yönetimler buradan büyük kazançlar elde edecektir. Kemerburgaz'ı da aldık.

Dünya çapında Türk mimarlarla çalıştık. Fatih Hocamız da katkıda bulundu. Kemerburgaz Tesisleri'nin projesini hazırladık. 6 saha, havuzlar... Har şey var. Bir başkan adayı çıkıp 'Projemizi hazırladık, sizlere boş arazi göstermeyeceğiz' dedi. Bizim projemiz hazır. Çalıştığımız mimarlar da 10 milyon dolarlık işten para almadılar. Oraya tarihi bir alan yapacağız.

Büyükçekmece'yi de inceledik. Florya'ya ek olarak altyapı tesisimizi oraya yapacağız. Galatasaray Adasında davayı kazandık. Dünya birbirine girdi. Adamla Şubat 2018'den beri görüşmüyorum, konuşmuyorum. Bir kez konuştum, bir daha beni arama, dedim. Görüşmüyorum. Kendi açısından müthiş bir hukuk savaşı veriyor ama açtığımız davayı kazandık. O da karşı dava açtı. Savaşıyoruz.

Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu spor kulübü Galatasaray'dır. Sportif olarak da, güç olarak da.

"ENERJİ ÇATISI 100 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE KATKI SAĞLAYACAK"

Stadın üzerine güneş enerjisi çatısı kuruyoruz. Bahseden var mı? 25 yıl boyunca ben var mıyım? Başkanlığımın son günleri artık. 100 milyon TL'nin üzerinde katkı sağlayacak. İzinler tamamlandı. Bir Allah bilir bir biz biliriz. Hemen inşasına başlanacak. Dünyada iki, Avrupa'da ilk olarak bu sistem. 10 yıl sonra bütün sistem bize kalacak. 10 yıl sonra geliri bizde kalacak. En indirimli fiyattan da gelir elde edeceğiz.

Kulübün resmi uygulamasını açtık. Yöneticisine çok para yiyorsun dedim ayrıldı. Emre Uğurlu. Bunun server'ı, içerikleri vs çok pahalı. Apple bunun 1/3'ünü alıyor. Android biraz daha azını alıyor. Apple'ın bunu düşürmesi lazım. Çok fazla bu rakam. Biz buna 5 kuruş harcamadık. Uygulamayı yapan firmayla anlaştık. Yayıncı, içerik sağlayıcı. Hepsiyle anlaştık. Bizimkiler kaçtı. Denetçiler inceliyor, dış denetçi, de inceliyor. Gel incele diyoruz. 6 ay içinde sözleşmeleri feshetme maddesi koydurduk. Yeni yönetim gelince feshedebilir. Beklediğimiz gibi değil ama yine de Türkiye'de 1 numarayız. 1 milyon 500 bin dolar ciroya ulaştık. 1/3'ü bizim, sözleşme gereği daha yükseği bizim olacak. Bu uygulamayı indirsin taraftarlarımız. Çoluğun çocuğun rızkını istemiyorum, başkası isteyebilir. Maça bilet alan insana lafım olamaz. Bu uygulamayı da alabilirler.

FAN TOKEN GELİRLERİ

Fan token konusuna gelelim. Biz bu Fan token'dan Beşiktaş maçında zirve yaptık. 4 yıllık, 10 milyon tokenlık anlaşma yaptık. 12 milyon Euro üzerinde gelir elde ettik. Bizimle dalga geçtiler. Sadece Beşiktaş maçının olduğu gün 50 milyon TL gelir elde ettik. Socios nedir dediler. 6,5 milyon token daha piyasaya sürülmeyi bekliyor. Bilgi sahibi olmadan eleştirmeyin. Gelin bize sorun.

Ünal Aysal'ın hakkını vereyim çok başarılıydı. Döneminde 28 kupa aldık. Biz toplam 30 kupa kazandık. Futbolda 2 şampiyonluk, Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazandık. Birini Tudor'un takımıyla yaptık, öyle diyorlar. Birini Fatih Hoca yaptı. Süper Kupa'yı da nasıl aldık bilmiyoruz.

Benim TFF ile ne konuştuğumu kimse bilmez. Şimdi bir olayımız var, karar vermelerini bekliyorum. Fenerbahçe'nin başvurusuyla ilgili oradaki insanların ilan etmesi gerekiyor kararı.

Milliyet yılın spor adamını seçiyor. Yılın spor adamı ben değilim, öyle bir iddiam yok. Bana bir mesaj, bir teşekkür yeter. Galatasaray 2017/18 ve 2018/19'un yarısına kadar damga vurdu. Basketbol ve voleybolda diğer takım bizim 5 katımız bütçeyle yarıştı. Biz bütçe vermedik açık konuşayım. 30 şampiyonluk aldık. Bunların hiçbirisi görülmedi. Ödül alanları da tebrik ediyorum onlara lafım yok.

"GALATASARAY CAMİASINA YAZIKLAR OLSUN"

Erkek basketbol takımımızda sponsorumuz yok. Galatasaray camiasına yazıklar olsun. Bunu da yazarlar bize beceriksiz diye. Kaç kişiye gittiğimizin haddi hesabı yok.

"Galatasaray'daki kendi hayalimi gerçekleştirdim. Galatasaray kendi kanalına sahip olmalı dedim. Bütün platformlarda olmalı dedim. Digitürk bütün haklarını, malzemelerini bize bıraktı sağ olsun. 3 ayda bitirdiler bu anlaşmayı."

SEÇİMDE ADAY OLACAK MI?

Soru: Aday olmayacağınızı ifade ettiniz. Abdurrahim Albayrak'ın listesine oğlunuzu koyacağınız yönünde haberler var bu doğru mu?

Mustafa Cengiz: İnsan bir noktaya kadar dayanır manevi baskılara. Lanet olsun deyip çekiliyorsunuz. O tweeti yazdığımda sevgili Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay, Türker Arslan'ın cenazesine gittiler, ben gidemedim. Geldiklerinde moralleri sıfırdı. 'Muhalif grup liseliler bize düşmana bakar gibi bakıyordu. Nereden geldiniz, bu bizim cenazemiz' der gibi. Ben kendimi bildim bileli liseyi tutarım. Benim arkadaşıma yapılan kötü söz bana yapılır. Kendimi savunmam, onu savunurum. Ben onları kimseye eleştirtmem. Kendi aramızda birbirimize neler yapıyoruz o ayrı. Adaylık konusunda mevcut koşullar ve ilk seçimde(29 Mayıs) benim yönetimimden biri aday olursa onu destekleyeceğim ve aday olmayacağım. Ben Abdurrahim'e, Yusuf'a ve Okan'a teklif yaptım. Üçü de hayır dedi. Teklifim devam ediyor. Ama şartlar değişir ve yönetimimden 'aday olmayacağız' derlerse... Mevcut adayların Galatasaray'a yeterli olmama durumunu görürsem, taraftardan 'mutlak' destek görürsem yeniden değerlendireceğim. Bir aylık süreçte göreceğiz. Pandemi şartlarında seçim iptal olabilir. Kapanmayı açtığınızda sayılar tekrar zirve yapabilir. Oğlumu listelere yazmışlar. Arkadaşlar yapmayın. Ben şu an başkanlık yapıyorsam oğlumun sayesinde yapıyorum. İstasyonlara o bakıyor. Oğlumun iş yapmasını istiyorum.

Soru: Fenerbahçe başkanı Ali Koç, başkan adayı olduğu basın toplantısında TFF içerisinde Fenerbahçeli olmalarına rağmen Fenerbahçe'yi engelleyen, rakiplere kıyak yapan insanların olduğunu söyledi. TFF'den Galatasaray'a bir kıyak yapıldı mı? Böyle bir kıyak varsa açıklar mısınız?

Mustafa Cengiz: Ali Bey gelir benim eve saatlerce konuşuruz. Futbol konuşmayınca çok tatlı bir adam. Futbol konuşunca değişiyor. Ali Bey açıklasın lütfen, ben de cevap vereyim. Bize nerede kıyak yapılmış? Yediğimiz cezalar ortada. Lütfen Ali Beye sorun o ne kadar ceza yemiş. Bir kere sevk edilmiş mi PFDK'ya? Bütün cezalarımızı cebimizden ödedik.

"FATİH TERİM İLE DEVAM ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Soru: Fatih Hoca'nın son maçtan sonra açıklamaları olmuştu. Dışarıda ve içeride rakipler var şeklinde. Fatih Hoca'nın ve bir çok futbolcunun sözleşmesi bitiyor. Siz seçime kadar nasıl bir aksiyon alacaksınız takımın yapılanmasıyla ilgili?

Mustafa Cengiz: Benim görev sürem bitiyor. Kayyum atanmıyor bunu öğrendik. Ben ayın 1'i itibariyle görev sürem bitiyor ama devam edeceğim seçime kadar. Ben Fatih Hoca ile devam etmeyi düşünmüyorum. Fatih Hoca bizi kulübe çağırıyormuş. Bize 'Kendinize sahip çıkıp, bana laf atmayın' diyormuş. Böyle haberler çıkıyor. Hoca'yı arıyorum. Ben öyle bir şey demedim diyor. Sözlerimiz yanlış anlatılıyor. Bodrum ve Amerika olayında da ben öyle bir şeyi kastetmedim. Yakın çevremde 'Maçlara giderken siz mi ödüyorsunuz' diye sordular. Ben de yönetim olarak cebimizden ödediğimizi söyledim. Profesyoneller ve Fatih Hoca hariç cebimizden ödüyoruz biletlerimizi ve otel ücretlerimizi. Hoca'nın yerinde olsam arardım 'Başkanım böyle bir şey dediniz mi' diye sorardım. Siz hem yargıç, hem savcı hem basın sözcüsü olup hem de hüküm verirseniz olmaz. Abdurrahim bey kendisine 'Yapma hocam' dediği halde konuştu ve buralara geldik.

FATİH TERİM'E OLAY SÖZLER!

Sevgili Fatih Terim Hocamız konuşurken beni buz gibi etti. Yusuf bey yerinden fırladı, benim gözlerim faltaşı gibi açıldı. İçerideki ve dışarıdaki düşmanlar dedi. Bir takım kuruluşlardan bahsettikten sonra doğrudan beni hedef alarak düşman, 'Ben Bodrum'a gidiyormuşum' tarzı sözler etti. ultrAslan iki kez beni isim vererek istifaya davet etti. Ben size tek laf söyletmedim. İsmen neden yazıyorsun. Yazarsan da yaz ben kendimi biliyorum. Ne haksızlık, ne yolsuzluk yaptım. Yolsuzluğun da önünü kesmeye çalışıyorum. Her gün hakkımda yazı yazan adam ceza yedi. İhraç ettik. Sen Dursun bey zamanında gitmeliydi. Size düşman diye biriyle nasıl çalışacaksınız? Nasıl teknik direktörlüğünüzü yapabilir? O anda istifa etmeliydi. Ona o yakışırdı. Bu işler sözleşme uzatma çabalarıyla alakalı değil. Şunu al. Ver parayı alalım. Tam tersine bizden para isteniyor. Fatih Hoca'dan bunu beklemezdik. Ben 6 gündür her gün hastanedeyim. Beynimde iki tane çıkmış. Sinirden aramızda uyumayan var. Seni tebrik ediyorum sevgili hocam. Düşmanlarını duman ettin. Bunu başardın, sana helal olsun. Yaptıkların netice veriyor, eserinle övünebilirsin. Şimdi kemoterapiye yeniden başladım. Bir kere evime geçmiş olsuna gelmedin. Oğluma güzel laflar ettin. Benim için oynayacağınızı söyledin. 8 kere yenildik. Keşke benim için oynamasaydınız. Bir kere evime gelmedin.

"ÇIKIP ÖZÜR DİLERSE ÇALIŞMAYI DÜŞÜNEBİLİRİM"

Yazıyorlar sosyal medyada Fatih Terim büyüktür Galatasaray. Fatih Terim büyüktür yönetim. Sen başkana, genel kurula hakaret ediyorsun. Başkanlığa hakaret ediyorsun. Sen ancak bizi genel kurula havale edebilirsin. Onursal başkan olarak konuşuyor. Gelecek olan yönetimlere de 'Dikkat edin, parayla, plan projeyle gelin' diyor. Sadece bana ayar çekmiyor onursal başkanımız. Gelecek olan adaylara da imkanınız varsa gelin diye ayar çekiyor. O 4 adayın yerinde olsam 'Sen kimsin ki bize ayar veriyorsun' derdim. Tam tersine 4 aday da 'Tüm yetkiler Terim'e' diye kampanya başlattılar. Bize de yazı yazdılar bütün yetkilerim Fatih Terim'e bırakın diye. Tamam yetkileri Terim'e bıraktık. Alacak mı kefaletleri üzerine? Gelecek olan yönetim kefalete girmesin diye çalışıyoruz. Siz Fatih'e yetki mi vermek istiyorsunuz yoksa bu kefaletlere mi girmek istiyorsunuz? Aday arkadaşlar Fatih Terim'in yanında olduklarını söyledi. Ben yanında değilim. Arkadaşlarım da değil. Fatih Terim'in kulübümüzde büyük bir karizması var. Büyük başarıları kazandı ama yalnız değildi. Ben başkan olduğum sürece kendisiyle çalışmam. Bir şartım var. Çıkıp özür dilerse kendisiyle çalışmayı düşünebilirim.

"TRANSFER ÇALIŞMALARINI ABDURRAHİM ALBAYRAK YAPIYOR"

Soru: Sizin ifadelerinizden seçimin açıklanan tarihten biraz daha sonra olacağını anlıyoruz. Fatih Hoca ile çalışmayacağınızı söylediniz. Yeni sezon çalışmalarında neler yapılacak? Planlama nasıl yapılacak?

Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak 5-6 gündür Florya'da. Bütün çalışmaları yapıyor. Bir dönem istenmeyen adamdı Florya'da. O bütün çalışmaları yapıyor, transfer çalışmalarını da yapıyor. Taraftarlarımız bize güvensin.

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