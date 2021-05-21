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GeriFutbol Son dakika: Mustafa Cengiz, basın toplantısından sonra geri dönüp 'Galatasaray başkanıyken ölmek istiyorum' dedi
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Futbol
Haber Giriş: 21.05.2021 - 17:27 | Son Güncelleme:

Son dakika: Mustafa Cengiz, basın toplantısından sonra geri dönüp 'Galatasaray başkanıyken ölmek istiyorum' dedi

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Son dakika: Mustafa Cengiz, basın toplantısından sonra geri dönüp 'Galatasaray başkanıyken ölmek istiyorum' dedi

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, adaylık ve Fatih Terim'le ilgili sert açıklamalar yaptığı basın toplantısını bitirdikten sonra yeniden kürsüye gelip çarpıcı bir ifade daha kullandı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2 sat 15 dakika süren basın toplantısında yayının sona ermesinin ardından basın mensuplarının karşısına geri dönerek; "Benim isteğim Galatasaray başkanıyken ölmek inşallah öyle olur. Doktorlar ve ailem kesinlikle aday olmamı istemiyor ama ben onları dinlemeyeceğim." dedi.

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Son dakika: Mustafa Cengiz, basın toplantısından sonra geri dönüp Galatasaray başkanıyken ölmek istiyorum dedi

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