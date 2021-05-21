Son dakika: Mustafa Cengiz, basın toplantısından sonra geri dönüp 'Galatasaray başkanıyken ölmek istiyorum' dedi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2 sat 15 dakika süren basın toplantısında yayının sona ermesinin ardından basın mensuplarının karşısına geri dönerek; "Benim isteğim Galatasaray başkanıyken ölmek inşallah öyle olur. Doktorlar ve ailem kesinlikle aday olmamı istemiyor ama ben onları dinlemeyeceğim." dedi.

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