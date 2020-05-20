Son Dakika | Mirsad Türkcan teklif etti, Fenerbahçe'ye yeni bir teknik direktör önerisi daha

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından teknik direktör konusu bir türlü netleşmedi. Sarı-Lacivertli takımla bir çok antrenörün ismi anılıyor.

Fenerbahçe taraftarı teknik direktörün kim olacağını beklerken sürpriz bir isim sarı-lacivertlilerin gündemine geldi. son olarak Fiorentina'yı çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam Vincenzo Montella önerildi. İtalyan isim Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.

Devre arasında Fiorentina ile yollarını ayıran Montella kulübünden yıllık 1.5 milyon Euro kazanıyordu. Fenerbahçe yönetiminin İtalyan teknik adam ile ilgili vereceği karar şimdiden merak konusu...

Mirsad'tan Kovaç teklifi

Eski basketbolcu yeni menajer Mirsad Türkcan ise Bayern Munih'in eski hocası Niko Kovac'ı Fenerbahçe'ye teklif etti. Sarı-Lacivertli takımın teknik direktör kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.

Bundesliga'da Eintracht Frankfurt'u da çalıştıran 48 yaşındaki Kovac Bayern Munih'ten sezon başında gönderilmişti. (Fanatik)









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