MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Mirsad Türkcan teklif etti, Fenerbahçe'ye yeni bir teknik direktör önerisi daha
GeriFutbol Son Dakika | Mirsad Türkcan teklif etti, Fenerbahçe'ye yeni bir teknik direktör önerisi daha
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 20.05.2020 - 09:46,Son Güncelleme:

Son Dakika | Mirsad Türkcan teklif etti, Fenerbahçe'ye yeni bir teknik direktör önerisi daha

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Mirsad Türkcan teklif etti, Fenerbahçe'ye yeni bir teknik direktör önerisi daha
Abone Olgoogle-news

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ortaya atılan 25 adayın ardından sürpriz bir isim daha gündeme geldi. İtalyan isim Türkiye'ye gelmeye can atıyor. Eski basketbolcu yeni menajer Mirsad Türkcan ise Fenerbahçe'ye farklı bir teklifle geldi...

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ayrılığının ardından teknik direktör konusu bir türlü netleşmedi. Sarı-Lacivertli takımla bir çok antrenörün ismi anılıyor.

Fenerbahçe taraftarı teknik direktörün kim olacağını beklerken sürpriz bir isim sarı-lacivertlilerin gündemine geldi. son olarak Fiorentina'yı çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam Vincenzo Montella önerildi. İtalyan isim Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor.

Devre arasında Fiorentina ile yollarını ayıran Montella kulübünden yıllık 1.5 milyon Euro kazanıyordu. Fenerbahçe yönetiminin İtalyan teknik adam ile ilgili vereceği karar şimdiden merak konusu...

16
Acun Ilıcalı yeni sürprizi duyurdu Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz...
Acun Ilıcalı yeni sürprizi duyurdu! Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz...

Mirsad'tan Kovaç teklifi

Eski basketbolcu yeni menajer Mirsad Türkcan ise Bayern Munih'in eski hocası Niko Kovac'ı Fenerbahçe'ye teklif etti. Sarı-Lacivertli takımın teknik direktör kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.

Bundesliga'da Eintracht Frankfurt'u da çalıştıran 48 yaşındaki Kovac Bayern Munih'ten sezon başında gönderilmişti. (Fanatik)

Son Dakika | Mirsad Türkcan teklif etti, Fenerbahçeye yeni bir teknik direktör önerisi daha


Son Dakika | Mirsad Türkcan teklif etti, Fenerbahçeye yeni bir teknik direktör önerisi daha

Haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da! Hemen katıl...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle