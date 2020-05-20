Acun Ilıcalı yeni sürprizi duyurdu! Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz...

UZUN BOYLULAR SURVİVOR'A UYGUN DEĞİL Ilıcalı, Survior yarışmasındaki mental durumla ilgili soruya "Sizin fizik olayı daha ön planda. Çünkü uzaylılarsınız. NBA'de gördüklerimiz insan değil. Öyle bir temponun kaldırma ihtimali yok. Zıpla, savunma yap bu fiziksel olarak anlatılabilecek bir durum değil. Biz de mental olarak ön planda olmak daha önemli. Sen yarışabilir misin bilmiyorum. Uzun boylu olanlar yarışamaz. Ama gard olanlar Survivor'da yarışabilir." cevabını verdi.