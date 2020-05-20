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Basketbol
Haber Giriş: 20 Mayıs 2020 - 07:36,

Acun Ilıcalı yeni sürprizi duyurdu! Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz...

NBA'de Cleveland Cavaliers takımında forma giyen Cedi Osman, Instagram canlı yayınında Acun Ilıcalı'yı konuk etti. Ilıcalı Survivor'la ilgili yeni sürprizi duyurdu.

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Karantina sürecinde Instagram’dan canlı yayınlar yapan Cedi Osman’ın konuğu Acun oldu. İkili, birbirlerinin karşılıklı sorularını yanıtladı. En büyük sürpriz ise Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz ile ilgiliydi...

2TERİM-CARLOS YARIŞTI, ZİRVEYDİ
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TERİM-CARLOS YARIŞTI, ZİRVEYDİ

Cedi Osman'ın "Yarışmalardan birine katılsan hangisine katılmak istersin sorusuna Acun Ilıcalı, "Var Mısın Yok Musun'a katılmak isterim. En kolayı oydu. Fatih Terim yarıştı, Roberto Carlos yarıştı. Bu zirve yaptığımız programdı. Bir stüdyoda ancak bu kadar ilgi çekebilirsin" dedi.

3UZUN BOYLULAR SURVİVORA UYGUN DEĞİL
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UZUN BOYLULAR SURVİVOR'A UYGUN DEĞİL

Ilıcalı, Survior yarışmasındaki mental durumla ilgili soruya "Sizin fizik olayı daha ön planda. Çünkü uzaylılarsınız. NBA'de gördüklerimiz insan değil. Öyle bir temponun kaldırma ihtimali yok. Zıpla, savunma yap bu fiziksel olarak anlatılabilecek bir durum değil. Biz de mental olarak ön planda olmak daha önemli. Sen yarışabilir misin bilmiyorum. Uzun boylu olanlar yarışamaz. Ama gard olanlar Survivor'da yarışabilir." cevabını verdi.

4BİZE KAÇMAK YAKIŞMAZ, OYNARIZ
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BİZE KAÇMAK YAKIŞMAZ, OYNARIZ

"Bir daha basketbol oynanacak mı?" sorusuna Acun, "Biz o maçta beraberliği aldığımız için mutluyuz. Barış da mırıldandı açıkçası. Bize de kaçmak yakışmaz durumu var. Çok zor durumdayım ama galiba oynanacak. Bir rövanş olacak gibi" açıklamasını yaptı.

5CEDİ UMUTSUZ
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CEDİ UMUTSUZ

Bu sezon oynanırsa sadece playoff’un oynanmasını beklediğini dile getiren Cedi Osman “Haziranda ligin akıbeti belli olacak deniyor. Bence lig oynanmayacak, oynanırsa da sadece playoff oynanır gibi. Tahminim bu yönde” ifadelerini kullandı.

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Acun Ilıcalı,  JR Smith’in rakip potaya değil de kendi sahasına doğru gittiği pozisyon için “Lebron James soyunma odasında bir şey dedi mi? Orada ne oldu?” diye sorarken Cedi ise LeBron’un bir şey söylemediğini aktardı:

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“JR Smith, önde olduğumuzu düşünüyordu. Çok önemli bir pozisyondu, hepimiz şaşırdık tabii de ondan önce de yaşanan pozisyonlar var. LeBron, JR’a pozisyon hakkında hiçbir şey söylemedi. Sonra kendi aralarında konuştular mı bilmiyorum.”

8EN BEĞENDİM ÜÇ SEZON...
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'EN BEĞENDİM ÜÇ SEZON...'

Survivor'da en beğendiği sezon sorusuna Ilıcalı, ''Survivor'da en çok eğlendiğim 3 sezon var. Hilmi Cem'in şampiyon olduğu Panama yılı, Turabi'nin şampiyon olduğu All-Star yılı ve bu sezon çok eğlendim.'' cevabını verdi.

9MÜJDELEDİ
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MÜJDELEDİ

Daha sonra ise Acun Ilıcalı, Anlat Bakalım oyunuyla ilgili müjdeyi verdi.

10SÜPER LİG YILDIZLARI
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SÜPER LİG YILDIZLARI

En büyük sürpriz Süper Lig'in yıldız futbolcularıyla ilgili oldu. İşte o sözler:

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''Çok yakında bir yarışma yapıyoruz Survivor'cılarla. Anlat Bakalım'da 10 yarışmacı, 10 eş olacak. Eşleri biz belirleyeceğiz."

12EN SEVDİĞİM 3 FUTBOLCUDAN BİRİ BELÖZOĞLU DEMİŞTİ
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'EN SEVDİĞİM 3 FUTBOLCUDAN BİRİ BELÖZOĞLU' DEMİŞTİ

Aycan'a Emre Belözoğlu'nu vereceğiz.

13ESKİ TAKIM ARKADAŞLARI
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ESKİ TAKIM ARKADAŞLARI

Sercan ile Burak Yılmaz var.

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Yasin, Hadise ile birlikte yarışacak.

15ESKİ EFESLİ BARIŞA CEDİ
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ESKİ EFESLİ BARIŞ'A CEDİ

Barış'a da seni istiyoruz.

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İŞTE O ANLAR

Cedi Osman, Ilıcalı'nın bu teklifine olumlu yanıt verdi.

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