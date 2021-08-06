Son Dakika: Merih Demiral ayrılınca isyan çıktı! "Nefret ediyorum..."

Spor Arena Detay - Torino ekibinde bir türlü istediği kadar forma şansı bulamayan ve birçok Avrupa kulübünün radarında olan Merih Demiral, Atalanta'ya kiralanırken Juventus'ta tepkiler yükselmeye başladı.

Takımın başına bir kez daha Teknik Direktör Massimiliano Allegri'yi getiren siyah beyazlılar, yaprak dökümüne başlarken geleceği merak edilen isimlerin başında Merih Demiral geliyordu.

Kadrosunda Matthijs de Ligt, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini gibi kaliteli stoperleri bulunduran Juventus'ta, yeteri kadar forma şansı bulamayan Merih'in, takımdan ayrılmak istediği iddiaları gündeme gelirken son kararı Allegri verdi.

Everton ve Roma ile de anılan 23 yaşındaki savunmacı, Allegri'nin takımdan ayrılmasına izin vermesiyle satın alma opsiyonuyla birlikte Atalanta'nın yolunu tutarken bu karar taraftarların tepkisini çekti.

TEPKİLER YÜKSELDİ

Merih Demiral'ın ayrılığını sosyal medyada hesabından duyuran ve oyuncuya başarı dileyen Juventus'ta siyah beyazlı taraftarlardan öfke sesleri yükseldi.

Milli futbolcunun, takım için her şeyini vererek oynadığını belirten Juveli taraftarlar, Daniele Rugani'nin yerine Merih'in gönderilmesini eleştirdi.

Kulübün yanlış bir karar aldığını ve Merih'in takımda kalması gerektiğini kaydeden birçok taraftar, yönetimin tercihini eleştirirken yıldız savunmacıya da sahip çıktı.

"NEFRET EDİYORUM..."

Demiral'ın gelecek için takımda kalması gerektiğini belirten Juvelilier, şu mesajlarla öfkelerini dile getirdi:

"Rugani'yi tutmak için Demiral'ı nasıl satarsınız?"

"Eski hatalardan ders almıyoruz, yanlışları sırtımızda taşıyoruz."

"Romero haberini okumadın mı? Neyi anlamadın? Aynı şey Merih'de de olabilir."

"Merih'in yerine neden Rugani gönderilmedi? Rugani'den nefret ediyorum."

JUVENTUS'LA 3 KUPA

İki yıl önce Juventus'un kadrosuna dahil olan milli futbolcu, siyah-beyazlı takımla Serie A, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Juventus'ta iki sezonda tüm kulvarlarda 32 maça çıkan Merih, bir de gol attı.

Merih Demiral; Sassuolo ve Juventus'un ardından kariyerindeki üçüncü İtalyan takımında forma giyecek.

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