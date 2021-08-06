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Tottenham, Arjantinli futbolcu Romero'yu transfer etti
İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Arjantinli savunma oyuncusu Cristian Romero'yu kadrosuna kattı.
İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, İtalya'nın Atalanta takımında forma giyen 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Geçen sezon Atalanta ile tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Romero, 3 gol attı.
Atalanta, Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.