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Futbol
Haber Giriş: 06.08.2021 - 22:40 | Son Güncelleme:

Tottenham, Arjantinli futbolcu Romero'yu transfer etti

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Tottenham, Arjantinli futbolcu Romero'yu transfer etti

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Arjantinli savunma oyuncusu Cristian Romero'yu kadrosuna kattı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, İtalya'nın Atalanta takımında forma giyen 23 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Geçen sezon Atalanta ile tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Romero, 3 gol attı.

Atalanta, Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'ı satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

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