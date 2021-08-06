Son Dakika: Beşiktaş, Rachid Ghezzal transferinde mutlu sona ulaştı

Geçen sezonu iki kupayla kapatan Beşiktaş'ta, en büyük katkıyı veren oyuncuların başında gelen Cezayirli, kiralık sözleşmesinin ardından kulübü Leicester City'ye dönerken son görüşmelerde anlaşma sağlandı.

Transferde Beşiktaş ve Galatasaray'ı karşı karşıya getiren Rachid Ghezzal, artık siyah beyazlılara çok yakın.

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Galatasaray'ın transferinden vazgeçmesiyle elini güçlendiren Beşiktaş, Ghezzal için Leicester City'le 3 milyon Euro ve bonuslar karşılığında el sıkıştı.

Siyah beyazlıların 29 yaşındaki yıldız futbolcuyla 4 yıllık sözleşme yapacağı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta 35 maça çıkan ve 8 gol atıp 19 gol pası vererek asist kralı olan Rachid Ghezzal, takımın başarısında büyük pay sahibi olmuştu.