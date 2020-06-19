Son Dakika | Max Kruse'den ayrılık sonrası ilk açıklama: 'Fenerbahçe zorunda bıraktı'

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İşte Max Kruse'nin açıklamaları;

Türkiye'de Fenerbahçe'ye transferimden beri ülkenin ve insanlarının son derece misafirperver olduğunu gördüm. Taraftarlara tüm kalbimle teşekkür ettiğim gibi, bu tecrübeleri asla unutmayacağım.

Ne yazık ki tüm bunlara rağmen 18 Haziran'da Fenerbahçe ile olan sözleşmemi feshettim. Kulübün Şubat 2020'den bu yana maaşımı neredeyse hiç ödememiş olması beni bu adımı atmak zorunda bıraktı.

Meslek hayatım boyunca hiç sözleşme bozmadığım gibi, Fenerbahçe sözleşmeyle düzenlenmiş koşullara uymuş olsaydı böyle bir yola gitmezdim. Daha fazla ayrıntı açıklayamıyor olmamı anlayışla karşılamanızı rica ediyorum.