Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse korumalarıyla ortaya çıktı! Yeni adresi...

BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen ise konu hakkında "Lassana Diarra, Max Kruse'ün yaptığını aynısını yaptı; 10 milyon euro ödemek zorunda kaldı! Biz bu işin peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.