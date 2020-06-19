Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse korumalarıyla ortaya çıktı! Yeni adresi...
Fenerbahçe'den sözleşmesini tek taraflı feshederek ayrılan Max Kruse ilk kez görüntülendi. Peki Alman yıldızın yeni durağı neresi olacak? İşte detaylar...
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Fenerbahçe forması giyen Max Kruse, büyük umutlarla geldiği sarı lacivertli kulübeden olaylı şekilde ayrılmıştı.
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3 YILLIK SÖZLEŞMEYİ FESHETMİŞTİ
Sezon başında bedelsiz geldiği sarı lacivertli ekiple 3 yıllık sözleşme imzalayan 31 yaşındaki futbolcu alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle yolları ayırma kararı almıştı.
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Fenerbahçe bu gelişmeyi “Max Kruse, kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir. Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır." şeklinde duyurmuştu.
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BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ
Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen ise konu hakkında "Lassana Diarra, Max Kruse'ün yaptığını aynısını yaptı; 10 milyon euro ödemek zorunda kaldı! Biz bu işin peşini bırakmayacağız" ifadelerini kullanmıştı.
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SÜRPRİZ TRANSFER AÇIKLAMASI
Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı fesheden ve sarı lacivertli kulübün tepkisini çeken Max Kruse için, Almanya'dan sürpriz bir transfer açıklaması geldi.
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BUNDESLIGA'YA GERİ DÖNEBİLİR YAZILDIKTAN SONRA...
Alman basını, Max Kruse için Werder Bremen kapılarının yeniden açılabileceğini yazarken, küme düşme hattında yer alan takımın önümüzdeki sezon hangi ligde mücadele edeceği Max Kruse'nin geri dönüp dönmeyeceğini şekillendirecek yorumları yapıldı.
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İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Bu haberlerin hemen ardından Max Kruse de ayrılık sonrası ilk kez görüntülendi.
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AMELİYATTAN 4 GÜN SONRA...
Bild gazetesi, "15 Haziran günü apandisit ameliyatı olan Max Kruse, Fenerbahçe ile sözleşmesini tek taraflı feshettikten sonra bugün Köln'de görüntülendi." şeklinde haber yaptı.
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KORUMALARIYLA BİRLİKTE...
Kruse'nin Köln sokaklarında korumalarıyla birlikte dolaşması dikkat çekti.
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Fenerbahçe ile bu sezon 23 maça çıkan tecrübeli futbolcu, 7 gol, 8 asistlik performans sergilemişti.