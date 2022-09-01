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Son dakika: Mauro Icardi, Galatasaray'a çok yakın! Villası bile hazır, tek engel...

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#Mauro Icardi#Galatasaray#Wanda Nara
Son dakika: Mauro Icardi, Galatasaraya çok yakın Villası bile hazır, tek engel...
Ali Naci Küçük
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2022 15:56

Forvet çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Mauro Icardi'nin transferi artık an meselesi... Arjantinli futbolcunun menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara sosyal medyadan transferin ateşini yakmış durumda.

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Galatasaray, Mauro Icardi bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Arjantinli oyuncuyla anlaşan Sarı-kırmızılı kulüp PSG ile maaş pazarlığının son aşamasında. PSG, Galatasaray'ın teklifine 'evet' dediği anda Icardi Galatasaraylı olacak.

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FENERBAHÇE İDDİASI VARDI

Fransız basınının önde gelen gazetelerinden L'Equipe, "PSG ve Galatasaray, Mauro Icardi için pazarlıklarını sürdürürken Fenerbahçe, bu son saatlerde transfer görüşmelerini başlattı" şeklinde bir haber geçerek transfer yarışını kızıştırmıştı. Haberin detayında Icardi için başkanlar düzeyinde bir görüşme olduğu ve orta yolun bulunmaya çalışıldığı ifade ediliyordu.

MAURO VE WANDA İSTANBUL'A HAYRAN KALDI! VİLASI BİLE HAZIR

Geçen ay iki gün İstanbul'da kalan Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara şehre hayran kaldı. Yıldız futbolcu ve menajerliğini de yapan eşi, son görüşmelerde Galatasaray'a gelmeyi kabul ettiklerini yönetime bildirdi.

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GALATASARAY'IN SON TEKLİFİ: 3 MİLYON EURO

Galatasaray, PSG'ye Icardi'yi kiralamak için son teklifini iletti. İlk olarak 8 milyon euroluk yıllık maaşının 2 milyon eurosunu, daha sonra 2.5 milyon eurosunu ödemeyi kabul eden Sarı-kırmızılı kulüp, son olarak 3 milyon euroluk bir teklif yaptı ve Fransızların cevabını beklemeye çekildi. PSG bu teklifi kabul ederse Icardi Galatasaray forması giyecek.

WANDA NARA'DAN TARAFTARI HEYECANLANDIRAN BEĞENİLER

Öte yandan Icardi'nin menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara, sosyal medyadan kendisine atılan 'Come to Galatasaray' yorumlarının bazılarını beğendi. Nara'nın bu hareketi de transferin bitmeye yakın olduğu şeklinde yorumlandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mauro Icardi#Galatasaray#Wanda Nara

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