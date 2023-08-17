Son Dakika: Maribor-Fenerbahçe maçında skandal! Kavga çıktı, karşılaşma durdu ve biber gazı...

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Maribor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmayı sarı-lacivertliler 3-0 kazanarak play-off turuna yükseldi.

Mücadele 67. dakikada Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken iki takım taraftarları arasında kavga çıktı ve maç durdu.

PANKART SKANDALI

Fenerbahçe taraftarlarını yer aldığı tribünle ev sahibi takım tribünleri arasında kavga çıktı. Maribor tribünlerinden kale arkasındaki alana atlayan bir taraftar, Fenerbahçe tribünlerine yönelerek pankarta saldırdı. Ardından sarı-lacivertli taraftarlardan biri o alana inerek pankartı geri aldı.

SES BOMBASI ATILDI

Mücadele bu dakikada dururken polisin müdahalesi ile olaylar sakinleştirilmeye çalışıldı. Ardından Maribor tribünlerinden Fenerbahçeli taraftarların olduğu tribüne ses bombası atıldı. Yaşanan gerginlik bu olaydan sonra büyüdü.

Haberin Devamı

Polisin bazı taraftarlara gözaltı yaptığı görüldü. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci, taraftarları sakinleştirmeye çalışırken tribünlerden su şişesi atılarak yuhalandı

UEFA'DAN KARAR

UEFA yetkilileri, daha sonra Fenerbahçe taraftarlarının tribünü terk etmesini istedi ve sarı lacivertli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı.

BİBER GAZIYLA MÜDAHALE

Sloven polisinin, Fenerbahçe taraftarına biber gazıyla müdahale ettiği görüntüler de ortaya çıktı.

30 DAKİKA SONRA DEVAM ETTİ

Karşılaşma, yaklaşık 30 dakika sonrası kaldığı yerden devam etti. Mücadeleyi tribünlerden yalnızca Maribor taraftarları takip etti.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT OLAYLARI ANLATTI

Maç sonu açıklamalarda bulunan İrfan Can Eğribayat olaylarla ilgili "İkinci yarı ben daha kaleye giderken rakip taraftarlar direkt bana İngilizce küfür etmeye başladı. Sakin olun dedim. Devam ettiler. Çakmak attılar. Vida attılar. Atabilirsiniz dedim. Bizim taraftarlarımıza da ilk saldıranlar onlarmış." dedi.

Haberin Devamı

FENERBAHÇE'DEN YAŞANAN OLAYLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Takımımızın, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş mücadelesinde deplasmanda Maribor ile oynadığı maçta yaşanan vahim tribün olayları hakkında açıklamamızdır.

Takımımızın oynadığı maçta, tribünlerde hiçbir problem yokken rakip takım taraftarlarının taraftarımızın arasına girerek tribünde yer alan pankarta saldırması, pankartı tribünden sökmesi üzerine kesinlikle kabul etmeyeceğimiz olaylar yaşanmıştır.

Stadyumda görev alan polis ekiplerinin bu olaya sebep olan Sloven taraftarlara müdahalesi yeterli olmamış,

Fenerbahçemizi desteklemek üzere tribünde yer alan, tribünden sökülen pankartı geri alma refleksini ortaya koyan taraftarlarımız ve tüm tribünümüz haksız şekilde stadyumdan dışarı çıkarılmıştır.

Haberin Devamı

Kulübümüze ulaşan bilgi taraftarlarımıza stadın dışarı çıkarıldıkları anlarda da polisler tarafından sınırı aşan bir yaklaşım sergilendiğidir.

Tribünlerde Fenerbahçemizi yalnız bırakmayan, tribün duruşunu olması gerektiği gibi ortaya koyan taraftarımıza geçmiş olsun diyor;

Maribor taraftarlarının sebebiyet verdiği bu vahim olaya dair UEFA nezdinde tüm sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.