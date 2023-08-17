İrfan Can Eğribayat kaleyi devraldı, penaltı kurtardı! Maribor maçında geçit yok, İsmail Kartal...

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UEFA Avrupa Konferans Ligi rövanş maçında Fenerbahçe, Maribor'a konuk olurken İrfan Can Eğribayat en çok konuşulan isim oldu.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Sarı-lacivertli taraftarlar, Maribor-Fenerbahçe maçında da takımlarına destek oldu. Birçok ülkeden maçın oynanacağı Ljudski Vrt Stadyumuna gelen taraftarlar, tezahüratlarla sarı-lacivertli takıma destek oldu.

Öte yandan Galatasaray ve Trabzonspor formalı taraftarların da stada gelerek Fenerbahçeye destek olduğu görüldü.

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 7 EKSİK

Fenerbahçe, Maribor maçına 7 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte, UEFA listesinde yer almayan Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Serdar Dursun ve Emre Morun yanı sıra Süper Lig'in ilk haftasındaki Gaziantep FK maçında sakatlanan Osayi Samuel ve Rodrigo Becao mücadelede görev alamadı. Bu oyuncuların yanı sıra kamp kadrosuna dahil edilen ancak hafif sakatlığı bulunan Crespo karşılaşmada forma giyemedi.

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KALEYİ İRFAN CAN'A EMANET ETTİ

Fenerbahçede Maribor ile oynanan rövanş maçında kale İrfan Can Eğribayat'a emanet edildi. Teknik direktör İsmail Kartal, ilk maçta görev alan Altay Bayındır'ı yedek soyundururken İrfan Can Eğribayat, fileleri korudu.

ALTAY'A TEPKİLER VARDI, MERAKLA BEKLENİYORDU

Kadıköy'de birkaç gün önce önce oynanan lig maçında Altay Bayındır, tribünlerden tepki görürken yerine forma giyen İrfan Can Eğribayat'ı nasıl bir performans göstereceği merak ediliyordu.

PENALTIYI KURTARDI

Maribor'un kazandığı penaltıda topun başına geçen Jakupovic, kaleci İrfan Can'a takıldı.

İrfan Can Eğribayat, 32. dakikada kurtardığı penaltıyla sosyal medyada da çok sayıda övgü aldı.

İRFAN CAN KAHVECİ DE SAHNE ALDI

Bu turun ilk maçında ağları havalandıran İrfan Can Kahveci, rövanşta da 17. dakikada sahne aldı ve Batshuayi'nin pasını gole çevirdi.

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Opta'nın verilerine göre son iki sezonda Avrupa kupalarında Fenerbahçe formasıyla en fazla gol atan iki oyuncudan biri olan İrfan Can Kahveci (5; Michy Batshuayi ile birlikte), kariyerinde ilk kez Avrupa arenasında üst üste iki maçta fileleri havalandırdı