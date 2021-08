Son Dakika: Marcao-Kerem Aktürkoğlu krizi sonrası Galatasaray'da dikkat çeken Fatih Terim detayı! Antrenmana yansıyan o kare...

Spor Arena Detay - Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor'la deplasmanda karşılaşan ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray yeni sezona 3 puanla başlarken, mücadeleye Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırması damga vurmuştu.

Karşılaşmanın 60. dakikasında Kerem Aktürkoğlu müsait pozisyonda golü atamayınca Marcao, kızgın bir şekilde söylenmeye başladı. Brezilyalı futbolcunun sözlerini duyan Kerem, kendisine eliyle ‘sus’ işareti yaptı.

Bu hareketin ardından sinirlerine hakim olamayan Marcao, Kerem'in yanına giderek önce kafa attı. Kerem, daha sonra kendisine iten Marcao karşısında savunma pozisyonu alınca, Brezilyalı futbolcu bu kez yumrukla omzuna vurdu.

Olayı şaşkınlıkla izleyen diğer futbolculardan Diagne, Marcao’yu; Cicaldau da Kerem’i tutarak uzaklaştırdı. Kerem, yaşadığı şok ile kenara gelip, “Bana nasıl vurabilir” diye isyan etti. Hakem Erkan Özdamar, gerginliğin yatışmasının ardından VAR monitörüne giderek yaşananları izledi ve Marcao’yu direkt kırmızı kartla oyundan attı. Hemen ardından Kerem Aktürkoğlu da, teknik direktör Fatih Terim tarafından oyundan çıkarılıp kenara alındı.

TERİM SOYUNMA ODASINA ALMADI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, diğer futbolcuların durumdan rahatsız olmalarından kaynaklı gerginliğin devam etmemesi adına Giresunspor maçı sonrasında Marcao'yu soyunma odasına almadı. Brezilyalı savunmacı, beraberinde 3 kulüp yetkilisiyle birlikte takımdan önce havalimanına ulaştırıldı. 25 yaşındaki oyuncu, havalimanına takımdan ayrı gittiği için dolayısıyla takım otobüsünde yer almadı. Uçakta ise kafileden ayrı oturdu.

BAŞKAN BURAK ELMAS SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Giresunspor mücadelesinin ardından soyunma odasında Fatih Terim ile 15-20 dakikalık mini bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Elmas, yaşananları Fatih Terim ile sıcağı sıcağına görüşecek konu hakkında bilgi aldı. Fatih Terim yaklaşık 20 dakika süren bu görüşme sebebiyle maç sonu yapılan yayıncı kuruluş röportajına geç katıldı.

MARCAO İDMANA ÇIKMADI

Yaşanan bu olay futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, sarı-kırmızılı kulüp UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Randers'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılıların antrenmanında Brezilyalı stoper yer almazken, teknik direktör Fatih Terim'in görüntüsü dikkat çekti.

MORALSİZLİĞİ YÜZÜNE YANSIDI

Galatasaray'ın sosyal medya ekibinin yaptığı antrenman paylaşımlarında yüzünün gülmesiyle dikkat çeken Terim, Giresunspor maçında yaşanan kriz sonrası antrenmanda bir hayli moralsiz görüldü.

Terim'in asık yüzlü hali sarı-kırmızılı ekibin sosyal medya hesaplarından paylaşılırken Galatasaray taraftarı, tecrübeli çalıştırıcının yaşanan olay nedeniyle moralsiz olduğunu sosyal medyada gündeme taşıdı.

KEREM'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Yaşanan bu gelişmelerin ardından milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılı futbolcu, sosyal medya hesabından Galatasaray logosunu paylaştı. Bu paylaşım, kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

"NASIL BİR KARAR VERECEĞİMİZİ GÖRECEKSİNİZ"

Fatih Terim Giresunspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Futbol hayatımızda antrenörlük hayatımızda bir çok şey gördük ama demek ki her şeyi gördüm demeyeceksin. Görmediğiniz şeyler de bazen karşınıza çıkıyor. Biz futbolcular, biz hocalar, yöneticiler zaman zaman yükseliriz, soyunma odasında hatta maç oynanırken birbirimizle münakaşa ederiz, hatta neredeyse yumruklaşmaya varan bir durum olur ama sabah her şey biter veyahut yarım saat sonra her şey biter. 11'e 10 oynuyorsunuz, 3 gün bir seyahat yapıp tekrar deplasmana gidip gruba kalmanın ilk maçını zor şartlarda oynayacaksınız, yorgunluğunuza mı yanarsınız, belki çok açık farklı galip gelip lider dönecektiniz ona mı yanarsınız, iki tane iyi oyuncunuzun sahanını içeresinde kavgasına mı yanarsınız, veyahut bir sürü buna benzer şey" demişti.

Tecrübeli çalıştırıcı yaşanan olayın yaptırımının olacağını belirtirken, "Bir nefes alacağız, bir rahatlamayı bekleyeceğiz sabaha kadar, fevri hareket edemeyiz, nasıl bir karar vereceğimizi yakında göreceksiniz. Bu, dediğim gibi onu astım, bunu kestim değil ama Kerem'in de hakkını, hukukunu onun gençliğini de koruyarak, Marcao'ya da söz hakkını da vererek, ama herkesten de özür dileyerek başlanacak bir olay olduğunu da söylemek isterim, başta Kerem olmak üzere, Kerem'in ailesi olmak üzere, Galatasaray ailesi olmak üzere, arkadaşlarım, biz. Olmasaydı hoştu ama çünkü anlamadığım nokta son maç olur, şampiyonluk gider bir şey olursunuz, ama daha birinci maç gol üstüne gol kaçırıyoruz, üç gün sonra maçımız var, zaten oyuncu değiştirmeye başladık, şansızlığımız değiştir dedim değiştirirken o pozisyonu pas geçti, kalınca ona kızdım ben. Değiştir diye rica ediyorum, olacağı varmış" ifadelerini kullanmıştı.

