Son Dakika: Giresunspor - Galatasaray maçı sonrası neler yaşandı? Marcao, soyunma odası ve takım otobüsü üçgeninde neler oldu?

Spor Arena - Ali Naci Küçük | Süper Lig'in açılış haftasında Galatasaray'ın GZT Giresunspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'nun skandal hareketinin yankıları sürüyor.

Karşılaşmanın 60. dakikasında topun taca çıktığı esnada Marcao ile Kerem Aktürkoğlu arasında şiddetli bir tartışma çıkmıştı. Topun oyun dışında olduğu sırada iki oyuncu tartışmaya başlamış ve sözlü tartışma sonrası Marcao, bir anda savunma bölgesinden çıkarak Kerem Aktürkoğlu'nun yanına gelmişti.

Kerem Aktürkoğlu'nun yanına gelir gelmez milli futbolcuya ilk olarak kafa atan Brezilyalı savunmacı, bu hareket sonrası büyük şaşkınlık yaşayıp kendisini iten genç oyuncuya bir de yumruk atmıştı. Diğer takım arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirilen Marcao, hakem Erkan Özdamar tarafından kırmızı kartla cezalandırılıp oyundan atılmış ve doğrudan soyunma odasına gitmişti.





PEKİ BU DAKİKADAN SONRA NELER YAŞANDI?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, diğer futbolcuların durumdan rahatsız olmalarından kaynaklı gerginliğin devam etmemesi adına Giresunspor maçı sonrasında Marcao'yu soyunma odasına almadı. Brezilyalı savunmacı, beraberinde 3 kulüp yetkilisiyle birlikte takımdan önce havalimanına ulaştırıldı. 25 yaşındaki oyuncu, havalimanına takımdan ayrı gittiği için dolayısıyla takım otobüsünde yer almadı. Uçakta ise kafileden ayrı oturdu.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Giresunspor mücadelesinin ardından soyunma odasında Fatih Terim ile 15-20 dakikalık mini bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Elmas, yaşananları Fatih Terim ile sıcağı sıcağına görüşecek konu hakkında bilgi aldı. Fatih Terim yaklaşık 20 dakika süren bu görüşme sebebiyle maç sonu yapılan yayıncı kuruluş röportajına geç katıldı.

FATİH TERİM'İN YAPTIRIMI NE OLACAK?

Sahada takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao hakkında nihai kararı verecek olan teknik direktör Fatih Terim, tüm takıma da mesaj olacak bir yaptırım uygulamak istiyor. Önce soyunma odasına alınmayan Marcao, daha sonra da takım otobüsüne alınmamıştı.

BAŞKAN BURAK ELMAS NE DEDİ?

Başkan Burak Elmas ayrıca Giresun'da saat 00:30'u geçerken stattan ayrıldı ve o esnada konuyla alakalı ufak bir açıklama yapmamayı tercih etti. Elmas, "Şu an Konuşacak bir şey yok" diyerek maç sonu olay hakkında konuşmak istemedi.