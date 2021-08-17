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Futbol
Haber Giriş: 17.08.2021 - 11:50 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'dan Marcao açıklaması! Ceza verilecek mi?

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Son Dakika: Galatasaray'dan Marcao açıklaması! Ceza verilecek mi?

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Köksal Ünlü, GZT Giresunspor maçında takım arkadaş Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Köksal Ünlü, GZT Giresunspor maçında takım arkadaş Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao'ya cezai yaptırım uygulanacağını açıkladı.

Köksal Ünlü, "Fatih hocanın söylediği gibi ben de böyle bir şey görmedim. Başkan ve Fatih hoca olayın ardından bir araya geldi. Kabul edilebilecek bir şey değil. Bir idari karar gerektiriyor. Teknik heyet bir rapor hazırlıyor, idari bir ceza söz konusu. Yapılan olayla ilgili mutlaka bir cezai yaptırım olacaktır. Bugün bir karar çıkacaktır, çıkması da gerekiyor. Böyle şeyler gecikmez" dedi.

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