Son Dakika: Manchester United'ın yıldızından Fenerbahçe'ye yeşil ışık! Alex'i öve öve bitiremedi...

Spor Arena Dış Haber - Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilen ve bonservisi Manchester United'da bulunan Andreas Pereira, hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi.

Brezilya basınına konuşan Pereira Fenerbahçe iddialarını yalanlamazken, sarı-lacivertlilerin efsane Brezilyalısı Alex de Souza'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

"Türkiye'de futbol tutkusu çok üst seviyede" diyen Pereira, "Ayrıca Alex, benim idol olarak gördüğüm futbolculardan biri. Onun formasını giymek benim için muhteşem olurdu. Transfer neden olmasın?" dedi.

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Fenerbahçe iddialarına da yanıt veren başarılı futbolcu, "Görüşmeleri menajerime bırakıyorum. Eğer bu doğruysa benimle ilgilenen takımlarla görüşmeyi ve bana sunacakları projeleri dinlemeyi çok isterim. Fakat tıpkı benimle ilgilenen diğer kulüpler gibi, önemli olan kısım kulübün benim kariyerime dair neler planladığı" ifadelerini kullandı.

Geçen sezonu İtalyan ekibi Lazio'da kiralık olarak geçiren Brezilyalı yıldız, 33 maçta süre aldı ve 1 gol atıp 4 de asist yaptı.

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