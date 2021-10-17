Liverpool'da Salah krizi! İstediği maaş dudak uçuklattı

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Spor Arena Dış Haber - Bu sezon Liverpool'un hücumdaki en büyük kozu olan Mohamed Salah'ın İngiliz ekibindeki geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Mısırlı futbolcunun menajeri Ramy Abbas Issa, Liverpool'un Watford ile oynadığı mücadeleyi izlemek için İngiltere'ye geldi. Issa'nın, maçın ardından Liverpool yönetimiyle yeni sözleşme için görüşmeleri sıklaştıracağı ifade edildi.

İngiliz basınına yansıyan habere göre; mevcut sözleşmesi 2023 Haziran ayında sona erecek olan ve İngiliz ekibinden haftalık 200 bin sterlin kazanan Salah, yeni sözleşme için Liverpool'dan haftalık 500 bin sterlin talep ediyor ve bu rakam, Salah'ı Premier Lig'in en çok kazanan oyuncusu yapacak.

İlk görüşme sonrası anlaşma sağlanamadığı ve Liverpool'un daha düşük bir ücret ödeyerek Mısırlı futbolcunun sözleşmesini 2025'e kadar uzatmak istediği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Van Dijk, Alisson ve Alexander-Arnold gibi isimlerin sözleşmesini uzatan Liverpool'un Salah'la da anlaşmak istediği ve aradaki ücret farkının önümüzdeki görüşmelerde kapanacağı kaydedildi.

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Bu sezon Liverpool formasıyla 10 maça çıkan 29 yaşındaki Salah, 10 gol atıp 4 de asist yaptı.