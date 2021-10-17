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GeriFutbol Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...
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Futbol
Haber Giriş: 17 Ekim 2021 - 07:00 | 

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...

Paris Saint Germain'in Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara'nın ayrılık kararı aldığı iddia edilirken çiftten dikkat çeken adımlar geldi.

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Fransız devi PSG'de top koşturan Mauro Icardi'nin, eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara'yı aldattığı iddia edildi.

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Wanda Nara, sosyal medya hesabından bu iddiayı doğrular nitelikte bir paylaşımda bulundu.

3OLAY PAYLAŞIM

OLAY PAYLAŞIM

Instagram hikayesinden "Bir k...tak için aileni mahvettin." paylaşımı yapan Wanda, daha sonra bu paylaşımı sildi.

4TAKİBİ BIRAKTILAR

TAKİBİ BIRAKTILAR

Bir süre sonra aynı paylaşımı bir kez daha yapan Wanda Nara, bu kez mesajı silmezken eşi Mauro Icardi'yi takipten çıkardı.

5FOTOĞRAFLARI SİLDİLER

FOTOĞRAFLARI SİLDİLER

Mauro Icardi'nin de Wanda Nara'yı takipten çıkardığı görülürken ikili birlikte çekilmiş fotoğrafların bir bölümünü sildi.

6ALDATMA İDDİASI

ALDATMA İDDİASI

İtalyan medyasında yer alan haberlerde, Mauro Icardi'nin Wanda Nara'yı aldattığı iddia edilirken ikilinin ayrılık kararı aldığı belirtildi.

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Mauro ve Wanda çiftinin altı ve dört yaşlarında iki kızı bulunuyor.

8LOPEZİ ICARDI İLE ALDATMIŞTI

LOPEZ'İ ICARDI İLE ALDATMIŞTI

Eski eşi Maxi Lopez'i takım arkadaşı Mauro Icardi ile aldatıp daha sonra Icardi ile evlenen Wanda Nara, olayların kadını olarak anılıyor.

9GERiLİM ZİRVEYE ÇIKTI

GERiLİM ZİRVEYE ÇIKTI

Maxi Lopez ile Mauro Icardi arasındaki gerilim, Lopez'in Serie A'da oynadığı yıllarda tavan yapmıştı.

10ICARDINİN ELİNİ SIKMADI

ICARDI'NİN ELİNİ SIKMADI

Arkadaşının eski karısı ile birlikte olan ve sonrasında evlenen Icardi, arkadaşının hedefi olurken Lopez, karşılaştıkları maçlarda Icardi'nin elini sıkmıyordu.

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Icardi ve Nara'nın yasak aşkı sonrasında Lopez, üç çocuğunun annesi Nara ile ayrılmıştı.

12LOPEZDEN 3 ÇOCUĞU VAR

LOPEZ'DEN 3 ÇOCUĞU VAR

Wanda Nara'nın eski eşi Maxi Lopez'den 3 çocuğu bulunuyor.

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