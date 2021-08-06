Son Dakika: Lionel Messi transferinde çılgın iddia! PSG ve 1 milyar Euro...

Barcelona, La Liga yönetiminin ekonomik ve yapısal engelleri nedeniyle Arjantinli yıldız Lionel Messi ile yolları ayırmak kararı aldıklarını açıklamasının ardından Avrupa'da transfer piyasası kızıştı.

Paris Saint Germain'in, Messi'nin transferi için yoğun çaba sarf ettiği belirtilirken Fransız basını, PSG'nin yıllık 40 milyon Euro net maaş karşılığında Arjantinli ile 2+1 yıllık sözleşmenin altına imza atacağını öne sürdü.

MESSI'YE ÇILGIN RAKAM

Öte yandan Katar Kulübü Al Sadd'ın 34 yaşındaki Messi'ye 3 yıllık sözleşme karşılığında 1 milyar Euro teklif ettiği öne sürüldü. Ancak Lionel Messi'nin bu teklife nasıl bir yanıt verdiği henüz ortaya çıkmadı.

BEKLENEN AÇIKLAMA POCHETTINO'DAN GELDİ

Messi ile ilgili PSG cephesinden ilk açıklamayı ise teknik direktörü Mauricio Pochettino yaptı. Arjantinli teknik adam, vatandaşı için şu ifadeleri kullandı:

"Messi hakkında yaşananları gördük. Şu anda tek hedefimiz Troyes karşısında lige galibiyetle başlamak. Sportif direktör Leonardo ve başkanımız, takımı iyileştirmek için çalışmalara devam ediyor."

MESSI'YI KADROMUZA KATARSAK

"Eğer Messi'yi kadromuza katarsak, bu Mbappe'nin takımdan ayrılacağı anlamına gelmez."

PEP GUARDIOLA: MESSI İLE İLGİLENMİYORUZ

Lionel Messi'nin imza atabileceği takımlar arasında gösterilen Manchester City'de ise menajer Pep Guardiola, Arjantinli yıldızın transferiyle ilgilenmediklerini söyledi.

Guardiola, "Messi'nin ayrılığı, herkes gibi benim için de sürpriz oldu. Bir Barcelona taraftarı olarak, onun futbolu Barça'da bırakmasını isterdim. Hayatımda gördüğüm en sıra dışı oyuncuyu tuttuğum takımda izlediğim için minnettarım. Messi'yle kesinlikle ilgilenmiyoruz" şeklinde konuştu.