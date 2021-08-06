Son Dakika Haberi... Messi, Barcelona'da kalabilir mi? La Liga yönetimine blöf iddiası ve başkan Laporta'dan flaş sözler

Spor Arena Dış Haber - Barcelona'da Lionel Messi ayrılığıyla bir dönem sona ererken yaşanan olayların perde arkası da yavaş yavaş aralanıyor.

Katalan ekibi, geçtiğimiz gün Lionel Messi ile yeni sözleşme imzalamayacaklarını açıkladı. Messi'nin duyurusunda "Messi'yle anlaşmaya varılmasına ve yeni bir sözleşme imzalamaya hazır olunmasına karşın, LaLiga yönetiminin ekonomik ve yapısal engelleri nedeniyle anlaşma resmileşemiyor. Bu durumla karşı karşıya kalan Messi, Barcelona'ya bağlı kalmaya devam etmeyecek" ifadeleri yer almıştı.

KARARA İNANAMADI

Barcelona şehrine yeni sözleşme imzalamak için geri dönen Messi'nin, ortaya çıkan bu sonuç sonrasında büyük şaşkınlık yaşadığı ve çevresinde hayal kırıklığı içinde olduğunu söylediği belirtiliyor.

DEPAY VE AGUERO DA TEHLİKEDE

İspanya basını, Messi'nin dışında yeni transferlerden Memphis Depay ve Sergio Agüero'nun da takımdaki geleceklerinin tehlikede olduğunu yazıyor. Yıldız futbolcuların lisanslarının çıkması için oyun satışı yapılması gerektiği vurgulanıyor.

SEBEP: LA LIGA LİMİTLERİ

La Liga'nın belirlediği ekonomik limitler sebebiyle Barcelona'nın Messi ile sözleşme imzalayamadığı ortaya çıktı. Başkan Laporta da yaptığı basın toplantısında buna vurgu yaptı ve kulübün geleceğini teglikeye atamayacaklarını söyledi.

LA LIGA'YA KARŞI YAPILAN BİR BLÖF MÜ?

Bu ayrılık kararı sonrası Paris Saint-Germain'in ilgisi sebebiyle Fransız basını da konuyu yakından takip ediyor. Gün içerisinde çıkan haberlerde; Barcelona'nın, La Liga'ya karşı blöf yaptığı ve Messi'nin halen takımda kalma ihtimalinin olduğu iddia edildi.

Haberde; Katalan ekibinin, Lionel Messi'yi kaybetmek istemeyecek La Liga'nın limitler konusunda esneklik sağlanması için böyle bir kararın açıkladığı ileri sürüldü.

BAŞKAN DA LA LIGA'YI İŞARET ETTİ

Barcelona Başkanı Joan Laporta ise düzenlediği basın toplantısında Messi'yi La Liga limitleri sebebiyle kaybettiklerini açıkladı. Arjantinli yıldızla prensipte anlaştıklarını ve FFP'de sorun yaşamayacak olmalarına rağmen La Liga yönetiminden izin çıkmadığına vurgu yaptı.

İşte Joan Laporta'nın sözler,;

Bu kulüp 100 yılı devirmiştir ve her şeyden ötedir, herkesten! Tarihin en iyi futbolcusundan bile...

LA LIGA BİZİ KISITLIYOR

Korkunç bir miras devraldık. Oyuncu maaşları, kulüp gelirlerinin %110'u durumunda. Messi'ye verecek maaş boşluğumuz yok. La Liga'nın koyduğu limitler bizi kısıtlıyor. Lionel Messi ile anlaşmamıza rağmen sözleşmesini yürürlüğe koyamadık. Maalesef maaş limiti konusunda sıkıntılarımız var.

MESSI KALMAK İSTEDİ, LA LIGA KURALLARI...

Messi, Barcelona'da kalmak istedi. Biz de bunu istedik. Her şeye rağmen Leo'ya ve görüşmelere katılanlara teşekkür etmek istiyorum. Maalesef, La Liga kuralları nedeniyle devam edemiyoruz.

KULÜP HER ŞEYDEN ÖTEDİR

Messi'yi Barcelona'da tutabilmek için TV hakları açısından kulübün 50 yılını etkileyecek bir sözleşmeyi kabul etmesi gerekiyordu. Messi'yi tutabilmek için Barcelona'nın işitsel ve görsel haklarını yarım yüzyıl boyunca ipotek altına almam gerekirdi. Bunu kimse için yapmak istemem. Biz 122 yıllık bir kulübüz. Messi'ye sonsuza dek minnettar olacağız ama kulüp her şeyden ötedir.

2 YIL MAAŞ ÖDEYECEKTİK, İZİN VERİLMEDİ

Messi ile 5 yıllığına anlaşmıştık ve 2 yıl maaş ödeyecektik. Messi bunu kabul etti. Biz, FFP açısından bunun uygun olacağını düşündük ancak La Liga izin vermedi.

LA LIGA, MESSI'NİN İMZALAMASINA İZİN VERİRSE SORUSU

Hayallerle yaşayamıyoruz. Hayal kurmayı seviyorum ama gerçekleri konuşmamız laızm. Anlaşmamız vardı ancak tescil edemiyoruz.

MESSI'NIN İMZA ATABİLECEĞİ TAKIMLAR

Messi'nin yeni durağı için Paris Saint-Germain ön plana çıkıyor. Ekonomik olarak da güçlü olan PSG, Neymar ile Messi'yi yıllar sonra buluşturabilir.

Alternatif olarak Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City gözükse de Jack Grealish transferinden sonra nasıl bir hamle yapacakları bilinmiyor.

BARCELONA'DA UNUTULMAZ BAŞARILAR

Barcelona tarihinin en başarılı futbolcusu olarak değerlendirilen Messi, Katalan temsilcisinde 778 karşılaşmada 672 gole imza attı. Messi bu dönemde 6 kez de yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazandı.