Son Dakika Haberi... PSG'den beklenen Lionel Messi hamlesi! Transfer için ilk açıklama... Mbappe ve Pogba'nın kaderi...

Spor Arena Dış Haber - Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılığının resmen açıklanmasıyla birlikte Avrupa'da transfer heyecanı iyice arttı. Arjantinli yıldızla ilgili verilen kararın ardından gözler Fransa devi PSG'ye çevrilmişti.

AÇIKLAMADAN HEMEN SONRA TEMASA GEÇİLDİ

ESPN'de yer alan habere göre; PSG Sportif Direktörü Leonardo, dün gece yapılan resmi açıklamanın hemen ardından Messi'nin babasıyla temasa geçti. Görüşmelerin gün içerisinde devam ettiği ve PSG'nin bu transferde istekli olduğu kaydedildi.

'MBAPPE DE İKNA OLABİLİR'

Haberde; PSG ile sezon sonunda kontratı bitecek olan ve yeni anlaşmaya yanaşmayan Mbappe'nin, Messi transferinin gerçekleşmesi halinde takımda kalmaya ikna olmasının beklendiği belirtildi. Fransız ekibinin, bir transferle iki süper yıldızla yola devam edecek avantajı yakalayabileceği vurgulandı.

NEYMAR İLE UYUMU İŞTAHLANDIRIYOR

Ayrıca Arjantinli yıldızın, Neymar ile Barcelona'da yakaladığı uyum da hatırlatıldı. Yıllardır hasret çekilen Şampiyonlar Ligi zaferinin, Messi-Neymar-Mbappe üçlüsüyle çok daha yakın olabileceği yorumu yapıldı.

POGBA'DAN VAZGEÇME ZORUNLULUĞU

Ancak Messi'nin mali olarak PSG'yi zor durumda bırakacağı ve bu sebeple bir süredir kadrosuna katmayı planladığı Paul Pogba'dan vazgeçme yönünde karar alınacağı ileri sürüldü.

BEKLENEN AÇIKLAMA POCHETTINO'DAN GELDİ

Messi ile ilgili PSG cephesinden ilk açıklamayı ise teknik direktörü Mauricio Pochettino yaptı. Arjantinli teknik adam, vatandaşı için şu ifadeleri kullandı:

Messi hakkında yaşananları gördük. Şu anda tek hedefimiz Troyes karşısında lige galibiyetle başlamak. Sportif direktör Leonardo ve başkanımız, takımı iyileştirmek için çalışmalara devam ediyor

MESSI'YI KADROMUZA KATARSAK

Eğer Messi'yi kadromuza katarsak, bu Mbappe'nin takımdan ayrılacağı anlamına gelmez.

PEP GUARDIOLA: MESSI İLE İLGİLENMİYORUZ

Lionel Messi'nin imza atabileceği takımlar arasında gösterilen Manchester City'de ise menajer Pep Guardiola, Arjantinli yıldızın transferiyle ilgilenmediklerini söyledi.

Guardiola, "Messi'nin ayrılığı, herkes gibi benim için de sürpriz oldu. Bir Barcelona taraftarı olarak, onun futbolu Barça'da bırakmasını isterdim. Hayatımda gördüğüm en sıra dışı oyuncuyu tuttuğum takımda izlediğim için minnettarım. Messi'yle kesinlikle ilgilenmiyoruz" şeklinde konuştu.