Son Dakika: Lionel Messi transferi sonrası PSG'de işler değişti! 10 futbolcu birden... Avukatlar harekete geçti...

Spor Arena Dış Haberler - La Liga'nın finansal düzenlemeleri sebebiyle 21 yıllık takımı Barcelona'dan ayrılmak zorunda kalan Lionel Messi'nin yeni kulübünün Fransız devi Paris Saint Germain olması bekleniyor.

Paris Saint Germain ile prensip anlaşmasına vardığı öne sürülen Arjantinli yıldızın, bugün Paris'e gideceği ve sağlık kontrollerinin ardından Fransız temsilcisiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtilmişti.

PARIS SAINT GERMAIN'DE YENİ DÖNEM

Futbol tarihine geçecek bu transferle birlikte gözler Paris Saint Germain'e çevrildi. Arjantinli yeteneğe yıllık 25 milyon avro maaş ödeyeceği konuşulan Fransız temsilcisinin bu maliyet için bütçesinde nasıl yer açacağı netleşti.

YILLIK MAAŞI 25 MİLYON AVRO

The Athletic'in haberine göre; Barcelona ile sözleşmesi sona erdiği için Lionel Messi için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek olan Paris Saint Germain, 34 yaşındaki dünya yıldızına 25 milyon avro imza parası verecek. Messi'nin 2+1 yıllık sözleşme kapsamında yıllık maaşı da 25 milyon avro olacak.

10 FUTBOLCU SATIŞ LİSTESİNDE

FFP kurallarına takılmamak adına mevcut maaş yükünden kurtulması gereken Paris Saint Germain, 10 futbolcuyla yollarını ayırmayı planlıyor. Abdou Diallo, Thilo Kehrer, Idrissa Gueye ve Rafinha için gelecek tekliflere açık olan Fransız devi, Mauro Icardi ve Ander Herrera'nın satılmasına da sıcak bakıyor.

MBAPPE TAKIMDA KALABİLİR

Lionel Messi transferinin ekonomik anlamda kendini karşılayacağına inanan Paris Saint Germain yönetimi, bu imzayla birlikte Kylian Mbappe'yi de takımda kalmaya ikna etmeyi umuyor. Real Madrid'le ismi anılan Fransız yıldızın, Lionel Messi transferi sonrasında takımda kalabileceği konuşuluyor.

AVUKATLAR HAREKETE GEÇTİ

Öte yandan Barcelona kulübü avukatları, Lionel Messi'nin ayrılığının ardından Paris Saint Germain'e transfer olma ihtimali güçlenin harekete geçti. Fransız devinin FFP notunun kendilerinden daha kötü olduğunu savunan Katalan avukatlar, transfere engel olmak için konuyu Avrupa Adalet Divanı'na taşımayı planlıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan avukat Juan Branco, "Şirketim, Barcelona adına, Paris Saint Germain'in Lionel Messi'yi kadrosuna katmasının geçici olarak durdurulması için Avrupa Komisyonu'na sunulmak üzere bir şikayet dilekçesi hazırladı. Paris Saint Germain'in FFP notunun Barcelona'dan daha kötü olduğu ortadadır. 2019-2020 sezonunda Paris Saint Germain'in maaş bütçesinin gelirlere oranı %99 iken, bu rakam Barcelona'da %54 idi. FFP kurallarının futbol endüstrisi içerisinde eşitsizlik yaratması, güçlünün lehine kullanılan bir enstrüman haline gelmesi ve yarışmaların çarpıklaştırılması artık kabul edilemez boyuta gelmiştir." ifadelerini kullandı.

LIONEL MESSI PSG'Yİ DOĞRULADI

Gözyaşları içinde gerçekleştirdiği veda toplantısında Fransız devinin ihtimaller arasında olduğunu belirten Lionel Messi, "Paris Saint Germain ihtimaller içinde yer alıyor. Ayrılacağım belli olduktan sonra çok temasa geçen oldu. Henüz belli olan bir anlaşma yok. Barcelona'nın açıklamasından sonra çok sayıda telefon aldım. Barcelonalılar beni tanıyor. Rekabet etmeyi sevdiğimi biliyorlar. Barcelona'ya karşı rakip olduğumda kazanmak için her şeyimi veririm. Yapamayacak durumda olana kadar futbol oynamaya ve rekabet etmeye devam edeceğim. Barcelona'yla bir Şampiyonlar Ligi daha kazanmayı çok isterdim." dedi.

BAŞARILARLA DOLU BİR KARİYER

Barcelona'nın altyapısından yetişen Messi, 17 sezon formasını giydiği İspanyol ekibiyle 10'u La Liga, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 34 kupa şampiyonluğu yaşadı. Barcelona ile tüm kulvarlarda 778 maça çıkan Arjantinli futbolcu, 672 kez rakip fileleri havalandırdı. Messi bu dönemde 6 kez de yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü kazandı.

EKONOMİK NEDENLERDEN DOLAYI AYRILDI

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, Arjantinli yıldızın ayrılığının ardından basın toplantısı düzenlemiş ve Messi'nin ekonomik nedenler yüzünden takımdan ayrıldığını söylemişti.

Laporta açıklamasında, "Çok büyük oyuncular ve başkanlar da dahil olmak üzere Barcelona her şeyin üstündedir. Messi her şeyin en iyisini hak ediyor. Çok üzgünüm ancak mevcut şartlar altında Barcelona’nın geleceği için en doğru kararı verdik. Beklediğimizden çok daha fazla harcıyoruz. Büyük bir maaş bütçemiz var ve bize boşluk bırakmıyor. FFP nedeniyle Messi’yle anlaştığımız sözleşmeye uyamadık. Leo Messi kalabilmek için elinden gelen her şeyi yaptı" ifadelerini kullanmıştı.