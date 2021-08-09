Messi, Ronaldo gibi değil o sadece sahada özgür

Attila GÖKÇE - 1- Messi, yüzlerce milyon dolar para kazandığı Barcelona’yı madem bu kadar seviyordu; neden sembolik bir ücrete imza atmadı?

Messi, yeteneğine ve bilgisine güvenerek sahada istediği gibi oynuyor. Hatta kendisini oyundan almak isteyen olursa duymazdan geliyor; Luis Enrique’ye yaptığı gibi. Ama saha dışında kendi kararlarını veremiyor. Cristiano Ronaldo böyle değil. Ronaldo kendi hayatının sahibi ve patronu. Messi ve Barcelona birbirleri sayesinde çok para ve kupa kazandılar. Bu tamamen birbirlerine seven sevgililerin aşkına, ruhuna kalmış. Ayrılık için kimse suçlayamaz onları.

BiR ÇAM AĞACI GiBi

2- Barcelona yönetiminin Dembele, Griezmann, Coutinho gibi çok para alan futbolculardan kurtulup Messi’yi takımda tutmama sebebi ne olabilir?

Cristiano Ronaldo’nun Real Madrid’den ayrılmasıyla İspanya’da yeni bir süreç başladı. Ronaldo ile Messi arasındaki rekabet çözüldü; Messi yalnız kaldı. Böyle olduğu için de piyasa düştü. Messi bir çam ağacıdır. Çam ağacının gölgesinde ot bitmez; bütün suyu, ışığı, güneşi kendi alır. Barcelona’ya bugüne dek Neymar’lar, Suarez’ler geldi, hepsi gitti. Bir koru oluşturulamadı. Barcelona yönetimi Messi dışındakilere üvey evlat muamelesi yaptı. Ama Ronaldo, Real Madrid’in en çok koşan, çalışan, gol atan adamıydı ama burnu Kaf Dağı’nda değildi. Messi yeteneğin, Ronaldo emeğin kahramanı.

AKIL, PARAYI TAKiP EDER

3- Barcelona bile Messi’nin maliyetini karşılayamazken, kadrosunda zaten Mbappe ve Neymar gibi çok pahalı isimler olan PSG bu oyuncuyu nasıl alıyor?

Bu soruya Fransız atasözleri ile cevap vereyim... Birincisi, akıl parayı, para da aklı takip eder. İkincisi, ‘altın’ı olan kuralı yok. Yani para kimde ise kuralı o koyar.

AYNI GEMiDEYiZ AMA...

4- Peki bu durumda Finansal Fair Play tam olarak ne işe yarıyor?

En çok da bizde görülen yozlaşmanın, sorumsuzluğun, çürümüşlüğün ve finansal dağınıklığın disipline edilmesi için UEFA tarafından yaratılmış bir sıkıyönetim uygulamasıdır. En başta Türk kulüpleri buna müstehak olduk. Manchester City ve PSG gibi kulüpler, kendi yapılarında olmayan sermayelerle endüstriyel başarıya ulaşabilirler ama bu iş futbolun masumiyetini bozuyor. Futbol gemisinde ViP localar, suitler oluyor ama aynı gemide seyahat edenler bir arada toplanmıyor.

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